VIBREMOSPOSITIVO

En nuestro día 45, meditamos con Mercedes Guzmán, que nos da un consejo para la tristeza angustia y depresión. Usar colores naranjas o amarillos, y consumir frutas y verduras del mismo color, puede ayudar a elevar nuestra frecuencia.

Nuestro invitado del día fue el costarricense Gustavo Grijalva, experto en yoga y movilidad de las articulaciones del cuerpo, nos explica que el yoga es una práctica de la India que tiene como función principal de conectar cuerpo, mente y espíritu, para llevarnos al momento presente.

El yoga nos ayuda a liberar el cuerpo de esas emociones estancadas o acumuladas, que de otra forma no las hacemos conscientes y nos pueden llevar, al largo plazo, a una enfermedad. Lo bueno del yoga es que no tienes que realizar la postura perfecta para recibir el beneficio, con el tiempo perfeccionarás con constancia y práctica la correcta ejecución de la postura. Ésta llegará sola, pero el beneficio lo recibirás desde que comiences a practicar los primeros intentos, mientras lo hagas con conciencia.

Personalmente comencé esta practica hace algunos años como hobby y la verdad me resulto difícil. Suelo ser una persona hiperactiva que no gusta de estar mucho tiempo en el mismo lugar, por lo que el yoga, me forzó a trabajar mi paciencia y a concentrarme en el momento, pero pasó algo increíble, dejé de pelear contra la mente. Pude ir a mi paso y descubrí que me relaja, sobre todo, el pararme de cabeza. Me gusta hacerlo al terminar mi deporte diario o al terminar de hacer sesiones de yoga antes del tan esperado savasana, una de las principales posturas restaurativas de la cual creo que soy experto.

Ahora que estamos en casa y con restricción de movilidad, lo más importante es activar tu cuerpo mínimo cada 20 minutos y cambiar de posición. Incluso lo que Gustavo nos recomienda es que trabajemos en el piso, ya que este es tan incómodo que nos obliga a cambiar de posición. Gustavo nos comparte una clase para activar nuestra movilidad. Si quieres acompañarnos no olvides ver el video en nuestra página de Vibrempospositivo y seguirnos de lunes a viernes de a las 10 am hora Mexico por Facebook live, también en Instagram como jorge_lpz y vibremos_positivo2020.

¿Y tú practicas yoga? Cuéntame a [email protected]