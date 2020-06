Cantante lagunera Mon Torales pide ayuda

Una cantante lagunera, que forma parte del grupo denominado Mocka Ladies, se encuentra varada en Catar desde que empezó la cuarentena, hace tres meses, a la fecha.

Mon Torales, quien participó en La Academia en su edición de 2018, anunció en sus redes sociales que junto con sus compañeras de dicha agrupación no han podido salir de esa nación y además revelaron que no están recibiendo ingresos, por lo que se encuentran en una situación angustiante.

"Tenemos más de 3 meses tratando de regresar a México y hasta hoy no tenemos fecha de vuelta, ni algún tipo de respuesta o apoyo por parte de nuestros responsables (la agencia que nos trajo y con la que firmamos contrato)

"@embamexqatar @sremx @marcelo.ebrard estamos desesperadas, necesitamos de su apoyo con sentido de URGENCIA? Ayúdenme a compartir para que llegue a las personas correspondientes y podamos regresar a nuestro país!!", escribió la joven junto a un video en el que al lado de sus compañeras explican su situación.

"Hola qué tal nosotros somos Mocka Ladies, somos un proyecto musical que llegó a Doha, Qatar a trabajar, a dar unos shows en un hotel de por acá desde diciembre pasado.

"Hace tres meses que inició el confinamiento, ya se nos acabó el contrato, no estamos percibiendo ingresos y tampoco tenemos un vuelo de regreso. Esto nos tiene mal, desesperadas. La aerolínea en la que viajamos ha cerrado sus vuelos hasta nuevo aviso", dijo Torales en el clip colocado en Instagram.

Las chicas le pidieron a la embajada de México en Catar, a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a Marcelo Ebrad que les ayuden para que puedan volver a la República Mexicana y reunirse con sus seres queridos.

"Estamos desesperadas, deberían ayudarnos, a veces sentimos que nadie nos escucha. El dinero se nos está acabando, el país es muy caro. Ha sido muy difícil estar aquí", sostuvieron.

Fue en 2018 cuando Torales participó en La Academia. Durante su estancia en el reality show tuvo diferencias con Horacio Villalobos.

En una entrevista que dio en ese año a El Siglo de Torreón, aseguró que sus problemas con Horario influyeron para que dejara el concurso.

"Se malinterpretó lo que le dije a este señor Horacio, cuando nunca fue mi intención faltarle al respeto y creo que no lo hice, pero pues ahora sí que todo lo que hablas a veces se malinterpreta.

"Desde ahí, me dieron una imagen que no va conmigo y la gente que me conoce lo sabe, eso tuvo mucho que ver en las votaciones, no tanto por mi actuación sino por lo sucedido con Horacio".

Por otro lado, Mon Torales relató que hace años tuvo una experiencia desagradable con un agente.

"Tuve una mala experiencia en EUA ya que me fui con una representante a Los Ángeles, y mientras trabajábamos allá me tenía como prisionera".