La contingencia pega al actor Julio Bracho en su trabajo

La contingencia sanitaria ha afectado la economía de millones de mexicanos y los actores también se han visto alcanzados por los estragos que la inactividad ha ocasionado.

En el caso de Julio Bracho además de verse afectado por no tener trabajo frente a la pantalla chica, la cuarentena hizo que también su lado como empresario se viera afectado, por lo que dice que estos meses han sido muy complicados y llenos de incertidumbre.

"Me tiene angustiado el asunto de no poder generar dinero por que no hay trabajo, todo está suspendido.

"A mi me tiene sin cuidado la vigencia de estar en pantalla, a mi lo que me preocupa es la economía. El no poder generar sustento", explicó en entrevista .

La pandemia hizo que la academia de actuación que abrió hace cinco años en Querétaro, donde radica, tuviera que parar, ya que los alumnos dejaron de asistir, lo cual también fue un golpe económico para él, ya que eran más de 50 jóvenes los que tenía matriculados.

"Al inicio me quedé con 75 por ciento del alumnado, prescindí de los trabajadores y sólo se quedó mi hermana. Dimos clases online y fue un reto dar clases así.

"Nos tocó esta coyuntura y es asunto de adaptarse, hay que entender hacia dónde te lleva la vida, es un proceso complicado.

"Me quedé sin alumnos y creo que la razón fue por la economía, nos pegó duro a todos y los papás me hablaban y me decían que se quedaban con medio sueldo", detalló.

El último trabajo que realizó Bracho, previo a la contingencia fue Operación Pacífico para la cadena Telemundo, proyecto que ya se estrenó en Estados Unidos, pero en México aún no.

El actor detalló que iniciaría un nuevo trabajo en el país en abril de este año pero el coronavirus hizo que se parara, por lo que tuvo que empezar a vender algunas de sus cosas para sufragar sus gastos.

"Nos quedamos sin trabajo, directores, actores, fotógrafos, escenógrafos, Televisa aguantó el embate por los programas de revista que hacen pero cancelaron todas las telenovelas, en Telemundo igual.

"He estado tomando un taller de teatro y justo hablaba de que se piensa que los actores tenemos un sueldo estable pero yo tuve que vender un auto para solventar los gastos de mi casa y me la he visto muy duro", expresó el artista.

Por lo pronto, Bracho añadió que ya comenzó a buscar a productores y directores de cine, teatro y televisión para que lo consideren para sus futuros proyectos, ya que desea regresar a trabajar cuanto antes, porque su escuela abrirá hasta agosto próximo, cuando la Secretaría de Educación Pública comience su calendario escolar.

Julio Bracho Castillo nació en la ciudad de México, hijo de Jorge Julio Bracho, miembro del grupo de rock Los Monjes y de Elvira Castillo, Miss México 1954, a su vez es sobrino de la actriz Diana Bracho y nieto del director Julio Bracho.

Empezó a trabajar en diferentes telenovelas como también en series en su país de origen, en la serie Diseñador de ambos sexos el interpretó a un homosexual no afeminado, a diferencia de su pareja interpretada por el actor Héctor Suárez Gomiz que si era afeminado, en uno de los episodios del programa se mostró el matrimonio de ambos y el resto de los personajes aplaudió por su felicidad.

Julio Bracho junto a Alfonso Herrera y Sandra Echeverría protagonizó una serie llamada El Diez, que estuvo basada en fútbol y fue estrenada en 2010 coincidiendo con el Campeonato Mundial de Fútbol en Sudáfrica; la misma fue producida por Emilio Diez Barroso.