Selección mexicana planea volver en octubre: Yon de Luisa

Justo el día que la Selección Mexicana cumple siete meses sin disputar un encuentro, como otro de los muchos daños colaterales dejados por la pandemia de COVID-19, aparece la opción de volver al campo y será en 2020.

A falta de que la FIFA haga oficial el calendario de competencias para lo que resta del año, Yon de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Futbol, revela que el plan es que el equipo dirigido por Gerardo Martino reaparezca en la Fecha FIFA programada entre el 5 y 13 de octubre.

"Eso es lo que vamos a intentar hacer. Vamos a esperar el calendario de FIFA", asegura el directivo. "Cuando se revisó el calendario de la Liga MX, se dejaron esos espacios para que la Selección Nacional pueda trabajar y recuperar este terreno perdido en los últimos meses, así es que parece ser que las condiciones se van a dar para que nos podamos reunir el grupo de trabajo de la Selección Nacional.

"No se ve sencilla la Fecha FIFA de septiembre, lo tengo que aceptar, se ve complicada por cómo están las situaciones en México y el resto del mundo, pero ojalá que se abra la oportunidad en las Fechas FIFA de octubre y noviembre". Las sedes aún son una incógnita, al igual que los rivales. Las medidas sanitarias contra el coronavirus hacen complicado que se disputen duelos con gente en las tribunas, pero De Luisa aclara que se ponderará el aspecto deportivo.

"Jugar sin público va a ser complicado y vamos a tener que ir viendo los escenarios", comparte. "En los próximos partidos, tendremos una mezcla de amistosos, los cuales necesitamos deportivamente. No podemos pensar que, como no hay gente en los estadios, no los vamos a programar. Desde luego que lo haremos. Ya veremos si serán en México, Estados Unidos o alguna otra parte, y luego vendrán partidos del proceso de eliminación hacia el Mundial de Qatar".

"En ese sentido, vamos a estar ocupados con estadios vacíos o, si en algún momento se permite, con inmuebles parcialmente ocupados. Eso dependerá de las autoridades en el país que se jueguen, pero lo importante para nosotros es reactivar la parte deportiva y que el trabajo del 'Tata' -el cual se venía desempeñando de una muy buena manera- pueda volver a activarse".

Rebaja de salarios. Como medida ante la crisis económica, el presidente de la FMF confiesa que hubo ajustes salariales que lo incluyen a él y al propio Martino.

"Desde marzo, a nivel Federación, implementamos un programa de ahorro de gastos e inversiones", relata. "Dentro de estas decisiones, en efecto, una es la reducción de salarios de la alta dirección de la Federación Mexicana de Futbol, incluidos ciertos cuerpos técnicos. Es escalonado en cuanto a tiempos y montos".

Respecto a la investigación que realizan la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Agencia de Administración para el control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) a directivos del Cruz Azul, la Federación Mexicana de Futbol está a la expectativa de los resultados que arroje.

"Hasta donde entendemos, y por la información que hemos recibido de la Liga y del propio Cruz Azul, en la Asamblea de Dueños pasada, es una investigación a nivel personal, no a nivel club y -por lo tanto- primero hay que darle el beneficio de la duda a la persona... Todos somos inocentes, hasta que se pruebe lo contrario, así es la ley y soy un fiel convencido de que así debe mantenerse", afirma el directivo.