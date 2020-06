Despensas desatan polémica en cabildo

La alcaldesa de Gómez Palacio, Marina Vitela, defendió las bolsas con cebollas que otorgó como despensas recientemente a la población en colonias populares, mismas que fueron donadas por un empresario al Ayuntamiento: "La cebolla no se entregó sola, sino con 2 litros de leche y un kilo de tortillas", dijo la presidenta municipal, quien aseguró que de ninguna manera se sentía avergonzada por ello.

Lo anterior lo externó durante la sesión de cabildo de este jueves, cuando el regidor Francisco Bardán retomó el tema de las polémicas despensas de cebolla y recordó a la alcaldesa que recientemente en la presidencia municipal hubo 5 expresiones (protestas públicas) de diferentes grupos que demostraban el descontento social con la actual administración. "Una de ellas es de gente que no tiene que comer en las colonias y en lo personal creo que fue una muy mala decisión llevarles cebollas. Con cebollas no se hace nada y lo digo con mucho respeto", dijo el regidor priista.

"Me hubiera gustado mejor que el empresario que las donó le hubiera echado tomatito, papitas de perdido para hacer un pico de gallo. Creo que quedó muy mal parada. Tanto la posición de los que regalaron, como la presidencia municipal", expuso el regidor.

La alcaldesa Marina Vitela defendió su postura asegurando que veía a Bardán muy interesado en el tema de la cebolla, no así en la entrega de otros productos alimenticios que ha entregado el Municipio, varios a través de donaciones.

"Regresando al tema de la cebolla, no me da vergüenza ni tampoco crean que me preocupan los personajes que sacan raja como si fuera una vergüenza entregar cebollas", dijo la presidenta.

Bardán le dio las gracias y asintió, haciendo referencia a su capacidad como gobierno. De inmediato Vitela aseguró al regidor que él no la haría avergonzarse: "Claro que un personaje como usted nunca me va a avergonzar a mí, se lo mencionó y en los hechos lo sostengo, he hecho mi trabajo con mucho orgullo".

El síndico municipal, Omar Castañeda, intervino en varias ocasiones en defensa de la presidenta municipal tras las críticas de Bardán recordándole la denuncia que presentó la actual administración en contra de la anterior, situación que Bardán aseguró que no le preocupa. "Tengo mis negocios que me dan de comer y muy bien. Yo espero que además usted se dedique a otra cosa además de ser funcionario público", respondió Bardán, quien mencionó que de todas maneras no había demostrado la capacidad económica de Castañeda para andar viajando en helicóptero.

Castañeda arremetió: "A usted lo conocí vendiendo jugos... a la gente se enterará de dónde sacó el capital para todas esas empresas", advirtió el síndico municipal.