Transformar espacios con el arte de Paloma Rocha

DANIELA CERVANTES

El lugar que habita está lleno de arte, ella misma lo ha creado. Es el universo donde conecta la paleta con su alma, con su intuición. Lleva cinco años enfrentándose al lienzo en blanco y calculó haber intervenido a poco más de 300, en los cuales ha dejado su genio y sin querer, su ser espiritual.

Paloma Rocha González es una artista plástica lagunera que en fechas recientes ha ganado popularidad gracias a las imágenes que comparte en Instagram, las cuales, son aplaudidas por los usuarios debido a la energía que transmiten, que en voz de la misma creadora, tiene que ver con el concepto etérero que nos es más que plasmar la energía sutil del ser espiritual, que enfatizó, es invisible para los ojos humanos, pero tangible para los del alma.

Eso es el arte de Paloma, cuadros que invitan a la reflexión de sus trazos fugaces y profundos, que a través de un lustro han evolucionados a través de varias vivencias y necesidades de la misma artista. "En el 2015 cuando empecé a dedicarme cien por ciento a la pintura, empezaba a pintar cuerpos, formas y de pronto sentí una necesidad de empezar a romperla, como a deshacerla, abstraerla, distorsionarla y sobre todo esta sensación de disolver por necesidades espirituales de quererme encontrar".

Fue a través del tiempo que el color oro y el plateado se le colaron en su pincel, y son precisamente el uso de ellos, lo que, se puede decir, la caracterizan actualmente. "Creo que me caracteriza mucho porque si lo usó mucho, ya tengo desde el 2017 usándolo, metiendo mucho oro que para mí es la esencia masculina, el dorado y la femenina es el plateado".

"Para mí, el arte es la voz del espíritu, donde a través de la expresión artística me encuentro conmigo misma. El arte es el camino que te lleva hacia adentro, hacia el silencio. Cada ser creador o artista decide qué tan profundo quiere que sea este camino. En lo personal, esta trayectoria me ha invitado a cruzar mis propias sombras, abrazarlas y aceptarlas como parte de mi luz. Metafóricamente hablando, he muerto en vida y renacido gracias al arte".

Y es justamente bajo esa idea que Paloma deambula en sus lienzos, que aunque sean encargo, los aborda bajo el concepto etéreo, el cual, dice le brotó luego de su intención de penetrar la materia y encontrar la energía, de observarla.

"Por eso es como pinto y ya después cada pieza está obviamente adentro del concepto de etéreo, de la energía, de todo lo sutil, lo invisible. Pero siempre trae temas particulares cada una, según el momento. Cuando es por encargo me conecto con la persona, pienso en ella", esto a pesar de que en ocasiones no conoce a quien le está solicitando su trabajo, pues ella solo pregunta las dimensiones del espacio en donde se habrá de colgar su cuadro y comienza a pintar, pero siempre pensando en lo que habrá de aportar su arte, tanto a la persona, como al espacio.

"Siempre intento mandar buena energía al momento de trabajar, a veces no sé ni quienes son, me escriben por Instagram pero yo me conecto, según yo en mi concepto etéreo, todo está conectado, yo me conecto con esas personas y tal vez es un pensamiento mágico pero así vivo y empiezo a pintar".

Y es que gracias al desarrollo metafísico que ha alcanzado a través del surrealismo, Paloma ha sido capaz de comprender al humano desde un punto de vista interconectado al universo y no como una especie aislada y creada al azar por la misma naturaleza. Estos temas inclinan su obra hacia el género del arte visionario.

Actualmente, esta artista lagunera se encuentra explorando otras formas de expresión, en donde puntualizó, se visualiza un poco más de orden y seguimiento con el uso, en ocasiones, de solo dos colores y otro tipo de técnica. Ella se mantiene en la búsqueda. Por ello, invitó a seguir su trabajo por medio del Instagram palomarocha_art, en donde dijo la pueden contactar para mostrar un catálogo más amplio, que, aseguró, solo le sirve de base, pues su pincel, expresó, no delinea jamás el mismo cuadro, todo lo que le brota nuevo se trata de piezas únicas, irrepetibles.

Por último, compartió que "a cada pieza de verdad le pongo toda mi mejor intención, son como ventanas, por eso me gustan los formatos grandes, porque para mí son ventanas a todo este campo energético o lo sutil, a lo bello, a lo divino o conectado con la divinidad.". Aseguró que sus cuadros tienen ese poder, que aunque se trate de un lugar hostil, son capaces de transformarlo de una forma determinante.

El estilo de Paloma Rocha se basa en pinceladas fugaces, mezclando el color oro y plata.

La artista asegura que jamás repite alguna de sus piezas.

Primero comenzó a explorar con algunas formas.

Su obra es capaz de transformar cualquier espacio.