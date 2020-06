Hieren de bala a dos policías en Auckland, Nueva Zelanda; agresor se encuentra prófugo

De acuerdo al diario británico The Guardian, los disparos comenzaron durante una parada de tráfico, luego de la agresión, el presunto implicado escapó, hiriendo a un civil con su vehículo en el proceso.

El sujeto que aún no ha sido identificado se encuentra prófugo, mientras negocios y escuelas se encuentran cerradas por el hecho.

La ciudad de Auckland es el hogar de casi dos millones de personas y es la ciudad más grande del país.

Police are responding to an unfolding serious incident in Massey, West Auckland.



At around 10.30am, a police unit has performed a routine traffic stop on Reynella Drive.



There has been shots fired at Police officers.



Two officers have been shot and have been seriously injured.