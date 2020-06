Gwyneth Paltrow lanza vela con aroma 'adictivo'

Gwyneth Paltrow se ha convertido en toda una gurú del sexo, esto después de la venta de su exitosa vela que huele a sus "partes íntimas"; y, ahora, le apuesta a otro producto de aromaterapia que tiene un dulce olor a su orgasmo.

En pasadas fechas, la actriz lanzó una vela con olor a sus "partes íntimas", pero ahora quiso superar su producto, esto lo explicó en una entrevista en la televisión estadounidense con el presentador Jimmy Fallon.

Paltrow, además de su actividad en el cine, tiene su compañía Goop, y es a través de ella que pondrá a la venta su vela "This Smells Like My Orgasm/Esto huele a mis orgasmos", una idea que consideró "punk y feminista".

El nuevo producto está disponible para clientes en Estados Unidos por un valor de 75 dólares.

"Esta mezcla está hecha con toronja agria, neroli y bayas de cassis maduras, mezcladas con té de pólvora y esencia de rosa turca", explica la etiqueta de la nueva vela. "Es un aroma sexy, sorprendente y adictivo".

Además, Gwyneth ya publicó su primer manual llamado "Todo lo que siempre quiso saber sobre sexualidad, seducción y el deseo".