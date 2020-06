Moderatto podría llevar su trayectoria musical a la pantalla grande

Mientras el medio del entretenimiento se reestructura en la llamada "nueva normalidad" el grupo de rock Moderatto quiere aprovechar el alcance y posibilidades presentes en las plataformas digitales.

Según explica en entrevista el bajista Xavi aunque por ahora no pueden grabar música, con sus redes quieren seguir en contacto con el público nutriéndolas de contenido y aprendiendo de ellas.

Recordando su historia de más de 20 años juntos y de miras hacia lo que le depara el futuro a la agrupación, Xavi relata que en el tintero está la posibilidad de una película, idea que surgió cuando empezaban con el proyecto.

"No digo que vayamos a hacerla ahorita", aclara Xavi.

"Nos encantaría, ya tenemos pensados guiones, hicimos uno con Olallo Rubio cuando empezaba el grupo, hicimos hace poco uno con Miguel Bonilla que para nosotros eso es lo más importante el guión pero no hay ningún plan todavía", explica.

Además Xavi, quien junto a Bryan Amadeus, Roy, Mick Marcy y Elohim Corona integra Moderatto, recuerda que también el séptimo arte es de los más golpeados por la pandemia.

"Otra de las industrias que están detenidas ahorita es justamente la de las filmaciones porque implica mucho contacto desde la gente que te maquilla, que te pone un micrófono, el contacto de los actores en las escenas", señala.

Lo que sí deja claro es que en el futuro de Moderatto sólo podría estar la alineación original.

"Si no sería bien chafa; ve en cuántas bandas de repente se queda nada más el cantante y el compositor o el guitarrista y pues no pasa nada porque no están los demás miembros del grupo", comenta.

"No veo a Moderatto funcionando con otras personas que no seamos nosotros cinco".

Xavi señala que es sano que los integrantes de la banda hagan proyectos alternos como el caso de Bryan Amadeus (Jay de la Cueva) y aunque antes eso era mal visto ahora ya es diferente.

Junto a sus compañeros serán la primera banda en presentarse en el nuevo formato de autoconcierto donde el próximo 7 de agosto buscan reunir 2 mil coches en el terreno del Foro Pegaso.