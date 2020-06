Obama se declara 'feliz' por los 'soñadores' tras fallo sobre DACA

"Esta semana hace ocho años desde que protegimos de la deportación a gente joven que creció dentro de nuestra familia estadounidense", escribió Obama en Twitter en referencia al decreto por el que creó el programa DACA, emitido el 15 de junio de 2012.

"Hoy, estoy feliz por ellos, por sus familias, por todos nosotros. Puede que tengamos una apariencia diferente y que provengamos de todas partes, pero lo que nos hace estadounidenses son nuestros ideales compartidos", continuó el expresidente (2009-2017).

...and now to stand up for those ideals, we have to move forward and elect @JoeBiden and a Democratic Congress that does its job, protects DREAMers, and finally creates a system that’s truly worthy of this nation of immigrants once and for all.