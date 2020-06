Torreonense Fernando Sujo conquista a jueces de La Voz Azteca

El día de ayer, el lagunero Fernando Sujo convenció a los coaches de la competencia de canto La Voz Azteca luego de que interpretara el tema Llamarada del cantante Jorge Augusto Villamil.

Desde que el joven de 16 años se plantó sobre el escenario, su voz resonó con fuerza en el auditorio provocando que Belinda y Ricardo Montaner no tardaran en voltear sus asientos cautivados por su interpretación. Seguidamente, María José presionó el botón para conocer el rostro de Sujo.

Casi al final de su actuación, Christian Nodal terminó convencido de que quería al torreonense para que formara parte de su equipo.

Durante la charla con los coaches del programa, estos halagaron la voz de Fernando Sujo augurando un gran futuro para el joven intérprete.

“Te veo de verdad haciendo una carrera muy larga...definitivamente creo que podrías llegar a ser finalista de esta emisión de la Voz”, le comentó María José.

Christian Nodal confesó que tardó en presionar el botón no porque dudara del talento del torreonense, sino porque explicó que en su equipo ya tiene a participantes con el mismo rango de su voz.

“Cantas impresionantemente”, le dijo Nodal a Sujo, “Yo a los dieciséis me estaba comiendo los mocos todavía y todavía ni cantaba”, añadió sorprendido.

“Yo siempre soñé con este momento desde que estoy muy chico… desde los ocho años empecé con este tipo de ambiente musical”, señaló Fernando a los jueces.

“A mi me encantó también la luz que irradias… estabas sintiendo la canción”, le mencionó Belinda, quien le confesó que estuvo esperando una voz como la de él, pues aún no cuenta con ningún competidor del género regional, “Me encantaría que me escogieras a mí”, agregó la intérprete de Dopamina.

“Estoy segura de que juntos podemos llegar a la final de este programa”, agregó la cantante.

“Todo eso que ellos van a hacer, que lo voy a hacer yo también, súmale que te voy a tratar como un hijo y te voy a cuidar mucho”, le comentó Ricardo Montaner para persuadirlo de que se integre a su equipo.

Tras los comentarios de cada uno de los coaches, Fernando Sujo decidió elegir a Christian Nodal, quien mostró su agradecimiento por la preferencia del torreonense.

Fernando sorprendió a todos con su POTENTE VOZ...¡Solo tiene 16 años y canta impresionante! en vivo y .https://t.co/NfqssMmNqx



¡Te leemos en con el HT #MiTopDeLaVoz! pic.twitter.com/zcmi3D7zUz — LaVozTVAzteca (@LaVozTvAzteca) June 18, 2020

¡Felicidades Fernando, ya eres parte de La Voz!... Él se une al #EquipoNodal.¡Ya queremos ver lo que podrá hacer junto con @elnodal!#MiTopDeLaVoz pic.twitter.com/yLIyhUvnuO — LaVozTVAzteca (@LaVozTvAzteca) June 18, 2020