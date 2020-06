'México buscará cooperación para desarrollo, no militar en ONU'

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que ahora que México tiene un lugar en Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) no se impulsará la cooperación militar, sino que se buscará la cooperación para el desarrollo de las naciones.

"No queremos cooperación militar, que nos apoyen con helicópteros artillados, no queremos armamentismo, queremos cooperación para el desarrollo, porque la paz es fruto de la justicia. No queremos enfrentar la violencia con la violencia. Esto ha significado un cambio, un viraje en política exterior".

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal recordó que en sexenios anteriores se veía como algo normal que se realizaron actos donde el embajador de Estados Unidos, "y lo digo con todo respeto, participaban en un acto entregando helicópteros artillados, o armas al gobierno de México, eso no.

"Tenemos que agradecerle al gobierno de Estados Unidos que ha sido respetuoso de nuestra política, y hemos logrado avanzar en la cooperación para el desarrollo y, sobretodo, nos hemos entendido para fortalecer la integración económica de la región ahora con el T-MEC, y se ayudan las dos económicas en inversión, se generan empleos y hay bienestar".

"Ese es el camino que queremos, no el otro, el uso de la fuerza", dijo.