Se juntan protestas en presidencia de Gómez Palacio

Este miércoles hubo dos protestas públicas al mismo tiempo en la presidencia municipal de Gómez Palacio. Una de las manifestaciones fue por parte de los pepenadores del relleno sanitario mientras que otra la realizaron madres y padres de familia de la colonia Tierra y Libertad, varios de ellos tienen hijos con capacidades diferentes y se quejaron de la falta de apoyos alimenticios en la presente administración.

Para María Guadalupe Reyes Palacios, pepenadora del relleno sanitario de Gómez Palacio, la vida ha sido sumamente difícil los últimos meses, razón por la cual participó en el plantón. Ella es una de las casi 300 personas que trabajaban ahí en el relleno, mismas a las que no se les ha permitido trabajar hace más de cinco meses. En una primera instancia por la cantidad de incendios generados en el lugar y posteriormente por la pandemia.

"Salimos a pepenar por las calles pero somos muchos y por ejemplo por una bolsita de pet nos ganamos 15 o 20 pesos y es apenas para las tortillas. Hemos tenido a veces ayuda con unas despensas pero ahora ni siquiera cebollas nos han llevado", dijo la mujer.

Mencionó además que las despensas que otorga el Ayuntamiento cada mes son muy raquíticas pues solo contienen dos bolsas de sopa, un cuarto de azúcar, medio litro de aceite, un kilo de harina y una bolsa de sal. "Nosotros respetamos el tiempo de lo de la pandemia pero ya estamos desesperados porque queremos trabajar", dijo Guadalupe.

No obstante, mientras los pepenadores exigían a la alcaldesa una respuesta, gritando desde la explanada, otro grupo de padres de familia de la colonia Tierra y Libertad también protestaba por la falta de despensas a sectores populares.

La señora Paulette Mendoza aseguró que además de despensas requieren atención médica en las colonias: "Porque, por ejemplo, yo tengo un niño con discapacidad y se me puso muy malo y no lo puedo llevar a los hospitales porque hay COVID-19 en el IMSS. Está muy infectado el hospital y no podemos exponer a nuestras criaturas", dijo.

Otros mencionaron que buscan apoyos alimenticios debido a que se encuentran sin trabajo. Tal es el caso del señor Crispín Ayala López, quien tiene una niña de 8 años con discapacidad: "Yo nunca les he pedido apoyo pero ahora lo hago porque no tengo trabajo, me despidieron por el efecto que tuvo la pandemia y yo ando lavando carros en la calle pero les pido que me apoyen para mis hijos", dijo.

Lo inconformes dijeron que se quedarían en casa si tuvieran alimentos. Aseguraron que en su caso no pertenecen a ningún partido político.

"Desde que se aplastó en la presidencia Marina Vitela no hemos recibido ni un miserable apoyo de ella (...) Ahorita ni a los niños con discapacidad ayuda, incluso hasta se los quitaron los apoyos que antes les daban de aquí", dijo Paulette Mendoza, quien asegura que en muchas ocasiones ha ingresado peticiones a la presidencia municipal: "He metido para la silla de ruedas de mi hijo y nunca me han ayudado", dijo.

Otros se quejaron de que la alcaldesa no los atiende: "Ella nunca da la cara, ella siempre manda a sus achichincles... En el DIF a duras penas te atienden", dice Miriam Castro.