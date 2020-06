Admite Vanessa Guzmán que ha tocado fondo

La actriz Vanessa Guzmán ha sido señalada por varias de sus colegas con las que ha trabajado, como una persona grosera, aislada y soberbia.

A decir de la actriz de 42 años, todo ello es derivado por sus problemas de ansiedad que padece y que hace que la juzguen en el medio del espectáculo.

"Lo que me pasó no lo puedo compartir… pero sí soy de esas personas que ha tocado fondo… no es por adicciones, no es por nada de eso", dijo Vanessa al programa Cuéntamelo ya! .

"Esta etapa de vida tiene mucho que ver con el retiro que yo tuve… un retiro que me llevó a romper lazos muy importantes… nunca me vi tan vulnerable en mi vida", agregó la actriz, quien reveló que esta condición de ansiedad se desarrolló a partir de una terrible experiencia que tuvo en su vida.

Sin embargo, Guzmán aseguró que al contar esta verdad no lo hace para justificarse, sino para hablar de un gran problema que ha logrado controlar si bien a veces prefiere aislarse para evitar hacer más grandes los problemas que tiene con ella misma.