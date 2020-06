Trump demanda para postergar libro de Bolton

El gobierno de Donald Trump presentó una demanda a fin de postergar la publicación del libro del exasesor John Bolton, afirmando que contiene información confidencial.

Se ha informado que el libro, "The Room Where It Happened: A White House Memoir" ("En la sala donde ocurrió: Mis memorias en la Casa Blanca") pinta un retrato poco halagador de la toma de decisiones sobre política exterior en la Casa Blanca de Trump. Iba a ser publicado en marzo, pero ha sido postergado dos veces. La publicación ha sido fijada para la semana entrante por la editorial Simon & Schuster.

El gobierno presentó la demanda el martes en un tribunal federal en Washington. Previamente, Trump advirtió que Bolton podría tener "un problema penal" si el libro se publica en la fecha prevista.

El litigio es el episodio más reciente en la contenciosa relación entre Trump y Bolton, un teórico de derecha en las relaciones internacionales que fue destituido bruscamente en septiembre pasado tras varios desacuerdos con el mandatario. El tema pasa ahora el fuero judicial, donde un juez deberá decidir si Bolton violó las normas para sacar su libro a la venta, una acusación que tanto el abogado de Bolton como la editorial rechazaron enfáticamente.

En un comunicado, la editorial informó que Bolton estuvo en contacto con funcionarios de la Casa Blanca para tratar de resolver el tema y que "apoya totalmente" su derecho a publicar el libro.