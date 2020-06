DE AHÍ SON LAS NOTAS MUSICALES

La música… la que es capaz de amansar a las fieras, la que es necesaria en nuestra vida… la que nos inspira y nos mueve… ¡la bendita música! Hoy quisiera, con su permiso, hablarle de ella.

Empezando por los nombres de las notas musicales: do, re, mi, fa, sol, la, si… ¿A quién se le ocurrió ponerles esos nombres a las notas, y por qué do y por qué sol o por qué todas las demás notas?

Primero déjeme decirle que los nombres de las notas musicales no se consideran nombres propios, por lo tanto, no deben escribirse con mayúscula, a menos que haya otra regla que lo determine, como en el caso de inicio de párrafo, por supuesto.

Otra cosa: los plurales… Dame un do, ahora dame varios ¿qué? ¿varios dos o varios does? El nombre correcto de do en plural debe ser "dos", pero hay quien prefiere decir does para que no se confunda dos con el número que vendría después del uno.

Dame un re… ahora dame tres res. Ahí está el plural de 're', que no tiene nada que ver con la carne de res. Los conocedores del idioma prefieren que digamos "fas" y "las" en lugar de faes y laes. El único que se le agrega más de una 's' es el caso de la nota sol, que su plural 'oficial' es "soles".

Los nombres de las notas fueron tomados de los versos de un himno a San Juan Bautista que se cantaba en latín, allá por el siglo XI en la ciudad de la Toscana en Italia. El himno decía: UT queant laxes/ REsonare fibris/ MIra gastórum / FAmuli tuorum / SOLve polluti / LAbii reatum / Sancte Iohannes.

Aquí hay dos observaciones que saltan a la vista: Originalmente el do no era do, sino ut y en el caso del si, se tomaron las iniciales de Sancte Ioannis que es el nombre de San Juan en latín.

El cambio de ut a do algunos se lo atribuyen a un tal Otto Gibelius, y que dicen que fue porque se inspiró en el nombre del Señor (Domine en latín) mientras que otros se lo achacan a un músico italiano llamado Doni y dicen que se lo puso (el muy ególatra) inspirado por su propio nombre.

El himno a San Juan, en cristiano, más o menos quería decir: "Para que con libres voces puedan tus siervos cantar tus admirables hechos, suelta las ataduras de sus labios pecadores, ¡oh, San Juan!"

Así nacieron los nombres de la escala musical.

