La Champions se definirá con 'minitorneo' en Lisboa

La Liga de Campeones se completará con un "minitorneo" de 12 días en Lisboa, reanudándose en agosto tras una suspensión de cinco meses causada por la pandemia de coronavirus.

Ocho equipos intervendrán a partir de los cuartos de final en partidos de eliminación directa en dos sedes, decidió ayer el comité ejecutivo de la UEFA.

La final se jugará en el estadio del club portugués Benfica el domingo 23 de agosto. Se trata de la fecha más tardía en la que se haya disputado la definición del torneo continental en sus 65 años de historia.

El mes próximo, la UEFA decidirá si pueden asistir aficionados a los partidos. Actualmente, los encuentros en las ligas más prestigiadas de Europa se están disputando sin público.

"Desconocemos si solo los aficionados locales, los de otros clubes o ninguno podrá estar en las sedes" en Portugal, dijo el presidente de la UEFA, Alexander Ceferin.

La solución sin precedentes implica también que el Estadio Olímpico Ataturk en Estambul (sede original de la final) tendrá que esperar un año para albergar el partido por el título.

Habrá también posposiciones de un año en las finales otorgadas ya a San Petersburgo, Múnich y Londres.

Las autoridades y funcionarios de salud en Portugal tendrán la última palabra sobre si la Liga de Campeones, que potencialmente incluiría también algunos partidos pendientes de octavos de final, puede disputarse en esa nación de más de 10 millones de habitantes, que ha reportado más de 1,500 muertes relacionadas con el padecimiento COVID-19.

"Por ahora, no hay razón para tener un plan B", dijo Ceferin.

Fernando Gomes, presidente de la federación portuguesa y vicepresidente de la UEFA, comentó que el organismo rector del futbol en Europa "demostró que confía en los portugueses, confía en el gobierno, la federación, los clubes y la gente".

Por su parte, la Liga Europa también se definirá con un "minitorneo" de ocho equipos. Se jugará en cuatro estadios del occidente de Alemania desde el 10 de agosto.

Colonia será la sede de la final el viernes 21 de agosto. Se iba a jugar en principio el 27 de mayo en Gdansk, Polonia. La ciudad polaca recibirá la final de 2021.

Ambos torneos aún no completan su parrilla de cuartos de final, con partidos de la fase de octavos que no pudieron disputarse en marzo. No se tomó una decisión ayer sobre las sedes para esos partidos, que se disputarían a inicios de agosto.

La Champions debió posponer cuatro partidos en marzo, los cuales iban a disputarse en los estadios del Barcelona, Bayern Múnich, Juventus y Manchester City. En la Liga Europa, se llevaron a cabo seis partidos de ida y no se pudieron realizar los otros dos (Inter-Getafe y Roma-Sevilla) debido al brote en Italia.