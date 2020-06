Giras de tenis anuncian posible calendario

Las giras profesionales de tenis anunciaron ayer lo que describieron como una "revisión provisional" de sus calendarios para reanudar los torneos en agosto, luego que fueran suspendidos a inicios de marzo debido a la pandemia de COVID-19.

La WTA anunció que el primer torneo de la gira femenina será el Abierto de Palermo en Italia, disputándose en la semana del 3 de agosto.

Por su parte, la ATP contempla retomar la gira masculina con el Abierto de Washington, a partir del 14 de agosto. Las mujeres también compiten en ese torneo.

La siguiente semana tendrá el torneo ATP-WTA, uno que usualmente se juega en Cincinnati. Pero la Asociación Estadounidense de Tenis decidió trasladarlo a Nueva York como antesala en el mismo escenario del Abierto de Estados Unidos, que comenzará el 31 de agosto.

Acto seguido, las giras se irán a Europa para una serie de torneos en polvo de ladrillo en Madrid y Roma que precederán al Abierto de Francia, previsto a comenzar el 27 de septiembre.

ESTRICTAS MEDIDAS

La ATP subrayó que el calendario "está sujeto a cambios" y que todos los torneos se albergarán "bajo estrictas pautas relacionadas con la salud y la seguridad, el distanciamiento social, la reducción o ausencia de aficionados en la grada".

Se prevé que a mediados de julio se presente una nueva actualización del calendario de la ATP después del Abierto de Francia, contemplándose una posible gira en Asia antes de los torneos bajo techo del otoño en Europa. La ATP pretende culminar su temporada con la Copa Masters en Londres.

"Nuestro objetivo ha sido reprogramar la mayoría de torneos posibles y salvar la mayor parte de la temporada posible", afirmó el presidente de la ATP Andrea Gaudenzi.

"Ha sido un esfuerzo verdaderamente de colaboración y esperamos añadir más torneos al calendario a medida que evolucione la situación", añadió. "Me gustaría reconocer los esfuerzos de nuestros torneos para operar en estos tiempos difíciles, así como a nuestros jugadores que competirán en unas condiciones diferentes".

La gira femenina ha programado un total de 20 torneos hasta fines de noviembre, cerrando en Guangzhou, China.

"Por ahora, se echará mucho de menos la energía vital de los espectadores en los estadios, pero nuestras atletas están ansiosas por volver a la competición y nuestros socios de televisión y redes sociales están explorando nuevas formas de interactuar con nuestros fantásticos fans", dijo el presidente de la WTA Steve Simon.

SERENA JUGARÁ EL US OPEN

Serena Williams confirmó que disputará el Abierto de Estados Unidos 2020.

La ganadora de 23 títulos de Grand Slam dijo en un video que difundió la Asociación Estadounidense de Tenis que está "impaciente de volver" a Nueva York para un torneo que ha conquistado en seis ocasiones.

La estadounidense de 38 años fue subcampeona en Flushing Meadows en las dos ediciones anteriores.

El vigente campeón Rafael Nadal y los actuales jugadores al tope de los ránkings, Novak Djokovic y Ash Barty, han expresado reticencia de viajar a Nueva York.

Simona Halep, campeona de dos grandes y exnúmero uno del mundo, señaló que "ahora mismo" no tiene la intención de jugar en el US Open 2020. La rumana añadió en un comunicado que su posición no es "definitiva".

El US Open normalmente es el cuarto y último Grand Slam de la temporada. En esta ocasión se realizará sin aficionados entre el 31 de agosto y 13 de septiembre con lo que será el segundo grande del 2020.