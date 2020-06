José Antonio Panduro recuerda su paso por Santos Laguna

Ser parte de los cimientos de Santos Laguna, representa un orgullo para José Antonio Panduro, recordado portero que militó en el equipo Albiverde cuando apenas empezaba a construirse un nombre en el futbol mexicano.

En una charla vertida en el grupo de Facebook "Leyendas del futbol", el retirado guardameta hizo un recuento de su carrera dentro del futbol profesional y recordó con especial cariño sus años defendiendo la portería del Santos, en una época en que los laguneros se estaban apenas enamorando de su equipo. Las atajadas de Panduro ayudaron a los Guerreros a evadir el descenso en la temporada 1990 - 1991, contribuyendo a la permanencia del equipo en la primera división y su posterior crecimiento hasta convertirse en una escuadra ejemplar en la Liga MX.

DEBUTÓ MUY JOVEN

Nacido en Tamazula, Jalisco, inició José Antonio su carrera "en las categorías menores del equipo Jalisco, en la tercera división, de esa forma, en 1979 llegué al equipo de primera división, teniendo la oportunidad de convivir con jugadores como "el Gato" Vargas, el "Campeón" Hernández, Roberto da Silva, el "Ratón" Ayala y el portero Marco Antonio Paredes, que en ese tiempo, debido a una enfermedad, lamentablemente pierde la vida y eso de alguna forma me permite ser parte ya de una plantilla de primera división, donde debuté antes de cumplir 17 años, fue mi primer contrato profesional", rememoró.

La carrera de Panduro sufrió un par de tropiezos, con contratos que no se pudieron finiquitar, el primero de ellos fue con La Franja del Puebla: "me llegó la invitación de Manolo Lapuente para ir a su equipo, donde estaban como porteros Pedro Soto y Moi Camacho, me manifestó Lapuente su intención de que yo formara parte de su equipo por ser un portero joven y tener la oportunidad el día de mañana de ocupar el lugar de alguno de ellos. Desgraciadamente, no se llegó a buen fin, porque mi carta pertenecía al Jalisco y decidieron no hacer efectiva la venta".

DE SELECCIÓN JUVENIL

Con la intención de mantenerse jugando en primera división, José Antonio no regresó al Jalisco y militó un año en la segunda con un equipo de Córdoba, Veracruz, regresando a Guadalajara donde participó en un partido amistoso contra la selección mexicana juvenil, convenciendo al seleccionador Mario Velarde para integrarlo al "Tri". "Estaban Nicolás Navarro, Marcelino Bernal, Miguel España, el "Huicho" García, Ignacio Ambriz, era una selección que ya traía tiempo trabajando y otros que nos integramos al final del proceso. Lamentablemente, esa selección fue un fracaso en el mundial México 83, pero al menos de ahí recibí la oportunidad de jugar en el Zacatepec, que estaba en primera división, donde con trabajo me hice de la titularidad", relató.

Otro tropiezo llegó al negociar con los Loros de Colima, con quien no se arreglaron las cosas en un principio, pero en una "rebeldía", José Antonio logró quedarse a jugar dos temporadas ahí, pasando luego a los Esmeraldas del León, con quienes llegó a la final de segunda división, perdiendo la oportunidad de ascender, al caer ante los Cobras de Ciudad Juárez. Fue entonces que llegó para Panduro, la invitación a integrarse al naciente proyecto de Santos Laguna, donde viviría sus mejores años como profesional.

SANTISTA

"Viajé a la Comarca y ahí fue el tiempo más importante para mí, tuve la oportunidad de jugar cuatro temporadas, de 1988 a 1992, creo que tuve un buen desempeño, formé parte de una historia, de un equipo cuyo primer objetivo era mantenerse en primera división, ya que todos los equipos de recién ascenso, prácticamente regresaban a segunda en la misma temporada, entonces fue difícil, pero fue muy satisfactorio porque logramos objetivos importantes y la gente acogió al equipo", afirmó José Antonio, quien tuvo compañeros como Amado Candelario, Wilson Graneolatti, Julio César "Muñeco" Armendáriz, Guillermo "Curita" Gómez, Miguel "Piojo" Herrera y Hugo León.

Un orgullo para Panduro, es haber sido parte del nacimiento de una historia que perdura, además de ser testigo de los primeros llenos en el recordado estadio Corona, hoy demolido: "es para mí hoy ver que el equipo se ha ido metiendo entre los más importantes del futbol y tengo la satisfacción de haber dejado los cimientos para la historia de éxito que hoy es el Santos", concluyó.

José Antonio Panduro Aguilar se retiró del futbol profesional en 1992, siendo parte de Santos Laguna. Regresó a Colima, tierra de su esposa, donde se estableció y ha trabajado desde entonces en el área de educación y dirigió a un par de equipos en divisiones inferiores. Al día de hoy, trabaja en el ayuntamiento de Colima, como encargado del deporte municipal.