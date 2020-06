Famosos y fans apoyan decisión de Pablo Alborán

El cantante Pablo Alborán se volvió tendencia ayer en redes sociales porque de manera sorpresiva se declaró gay.

En sus redes, el español subió un video de poco más de tres minutos en el que anunció su salida del clóset.

"Hoy quiero que mi grito sea un poco más fuerte y tenga más valor y peso. Estoy aquí para contarles que soy homosexual, que no pasa nada, que la vida sigue igual", dice en el video en el que aparece sentado en una habitación en la que se ve un piano a su lado y un monitor.

Precisó el artista que siempre ha luchado en contra de toda expresión que vaya en contra de cualquier tipo de odio.

"En mi trabajo, entre mis amigos, en mi compañía de discos (en Warner), jamás me sentí discriminado, odiado; jamás sentí que decepcionaba a alguien por ser yo pero, desgraciadamente, hay mucha gente que no lo vive así por eso hoy, sin miedo, también espero que este mensaje le haga el camino mas fácil a alguien pero sobre todo esto lo hago por mí", externó.

El cantante agregó que seguirá centrando su vida publica en su trabajo y en su música

"Intentaré hacer mi trabajo lo mejor que se, desde las entrañas, con un respeto absoluto a la profesión y al público".

La salida del clóset de Pablo fue aplaudida por sus compañeros del medio y sus fanáticos.

"Eres muy grande Pablito. Se te quiere mucho", le contestó Carlos Rivera.

"Mi querido @pabloalboran, admiro tu sinceridad inspiradora cómo admiro tu arte y tu música que cómo tú, sois libres. Hoy no has confesado nada, porque amar no es pecado. Sigue regalándonos esa sensibilidad inigualable componiendo y haciendo nuestras vidas mejores con tu música", le posteó Tony Aguilar.

Ricky Martin felicitó a Pablo Alborán por su decisión.

"Bravo hombre valiente. La vida es muy corta para vivirla a medias. Son muchas las almas que pasan por esta vida sin llegar a aceptar su naturaleza y eso es triste.

"Esa batalla ya la has ganado. Qué afortunado eres. No sabes la cantidad de hombres y mujeres que has ayudado con este video", dijo el astro boricua.

Por su parte, el periodista, Javier Ruiz manifestó que el hecho de que el cantante confesará ser gay podría combatir la homofobia.

"Cada uno sale del armario cómo, cuándo y dónde le da la real gana. Pero que Pablo Alborán haya decidido hacerlo públicamente es muy importante. Pablo es un referente para millones de personas y sus palabras pueden ayudar a que muchos superen el miedo y a combatir la homofobia".