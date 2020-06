Lady Gaga opina sobre feminicidios en México

Lady Gaga ha dado muestra de tener conocimientos del idioma castellano luego de que en una reciente entrevista para promocionar su nuevo álbum Chromatica en México, la cantante intercambiara algunas palabras en dicho lenguaje.

La intérprete de Rain On Me tuvo una plática con la conductora y empresaria nicaragüense, Martha Debayle, respecto a todos los detalles relacionados con su nueva producción.

Durante la conversación, la presentadora pronuncia el título del disco de la cantante como se diría en español, "Cromática", lo que provocó reacción de la artista de 34 años.

"Me encanta cómo lo dices, Cromática", dijo Lady Gaga en español.

Debayle tuvo que viajar antes de la pandemia a Los Ángeles, California para poder entrevistar a la llamada "Mother Monster" sobre su trabajo y otros aspectos de su vida personal.

"He tenido un historial de traumas", comentó Gaga para hablar sobre sus "problemas mentales", que considera un resultado de sus experiencias traumáticas.

Motivo por el cual decidió lanzar Chromatica para poder enviar un mensaje de esperanza a aquellas personas que enfrentan la misma situación.

Asimismo, la conductora tocó el tema de los feminicidios que acontecen en el país, luego de que le mencionara a Lady Gaga que uno de sus temas en el que entona la frase "Sigo siendo algo si no tengo a un hombre" le recordara la situación por la que atraviesa México.

"El abuso en relaciones es algo de lo que no se habla lo suficiente. Además, siento que en Estados Unidos también vemos la tele, los realities shows y todos estos programas de citas, donde te das cuenta que los mismos productores y ejecutivos que hacen los shows, están normalizando el abuso", respondió Gaga.

"No puedo creer que nos muestren y celebren el abuso como si fuera algo normal", añadió luego de que la conductora pusiera a la telenovelas como ejemplo. "No es normal que una hombre controle a una mujer hasta el punto que ya no sabe quién es", comentó. La autora de Bad Romance continuó diciendo que esperaba que la marcha ocurrida en México, sirva para ayudar a las mujeres del país. "Me hubiera encantado estar ahí", agregó.

Al final de la entrevista, Lady Gaga se despidió con las frases "te amo, te amo, te amo", "gracias" y "La reina".