¿Qué es la semana mundial sin carne?

La Semana Mundial Sin Carne es una iniciativa que comenzó en 2018, este año se está celebrando del 15 al 21 de junio en la que se pretende eliminar los prejuicios contra las dietas basadas en productos vegetales. Esta iniciativa es organizada por diversas organizaciones que apoyan el veganismo y la protección de los animales como Peta, ProVeg e Igualdad Animal. Si quieres saber de qué se trata esta iniciativa y cómo súmarte a ella, te contamos todo lo que necesitas saber.

Para inscribirte al reto solo es necesario que ingreses al sitio oficial de la iniciativa semana sin carne, en donde tendrás que registrar tu correo para inscribirte al reto. Una vez que lo hayas hecho, te enviarán a tu correo un menú semanal elaborado por la dietista de las organizaciones y una lista con todos los alimentos que vas a utilizar para que el reto sea lo más fácil posible para ti.

Durante los siete días que dure el reto recibirás un boletín informativo todos los días en el que se te brindará información sobre una proteína vegetal diferente, (sus propiedades, cómo cocinarla, información nutricional, datos sobre el impacto medioambiental que tienen y recetas exclusivas para que las prepares). Si te animas a realizar este reto, que además pretende ayudar al medio ambiente, ve preparando tu refrigerador pues necesitarás, verduras y hortalizas variadas, fruta de temporada, legumbres, especias, cereales y alternativas a la carne como el tofu.

Aunque no te preocupes, no tienes que comprar todo si no está en tus posibilidades, pues el reto es flexible y puedes adaptarlo, siempre y cuando sustituyas la carne por proteína vegetal. El reto tendrá dos menús, uno de ellos tiene opciones sin gluten ni soya, y no solo eso, dentro del menú encontrarás sencillas y deliciosas recetas para preparar en casa.