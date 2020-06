Acuerdan socialización de reglamentos municipales en Torreón

Regidores del Cabildo de Torreón se reunieron con las cámaras del Grupo Empresarial de La Laguna (GEL) y se acordó socializar los reglamentos de Movilidad y de Construcción.

Luis Cuerda Serna, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) y vocero del GEL, dijo que hay cambios importantes como el incremento en los límites de velocidad, de 60 a 80 kilómetros por hora, que se pretende implementar en el carril izquierdo de algunas vialidades, como son de bulevar Revolución a carretera a Mieleras, en el carril izquierdo de los centrales del Periférico, y en la Torreón-San Pedro, del Nudo Mixteco a Albia, en el lado izquierdo.

"Lo vemos con buenos ojos, también la modificación al artículo 70 que plantean que no haya comercio para bloquear las calles, es muy importante que se pueda dar en la realidad, ayuda mucho a combatir el ambulantaje, así como regular a los motociclistas, que se respete su derecho de vía pero que también cumplan ellos con el reglamento en cuanto al uso de casco, no meterse entre carriles, no viajar más de dos personas", comentó.

Señaló que los accidentes donde se ven involucrados automovilistas van al alza, al grado de que hay de uno a cinco percances diarios en este gremio. En relación a los ciclistas, consideró importante que se les incluyera en el reglamento en términos de la construcción de una ciclovía, además de que el GEL ha sugerido que se haga una obra de este tipo en el periférico, al ser un trayecto muy utilizado por los trabajadores.

Sobre el bloqueo de calles y banquetas para uso comercial, Cuerda Serna dijo que existen permisos que brinda el Municipio para casos específicos, que estarían dentro de la legalidad, mientras que los que no, quedarían fuera de ella.

El titular de la Canaco en Torreón indicó que incluso habría más orden por parte de los negocios formales, pues muchas veces el hecho de que saquen su mercancía al exterior se debe a que tienen enfrente a un ambulante que les hace competencia desleal.

"Vamos a revisar dato por dato del reglamento, el compromiso de los regidores fue estarnos reuniendo, nos pidieron algunas propuestas y las vamos a hacer, volvemos al tema de la buena voluntad y la buena comunicación con ellos", expresó.

Los empresarios pidieron que, de cambiar los límites de velocidad, se cuente con la señalética adecuada en cada una de las vialidades, a fin de mantener bien informada a la ciudadanía.