Atiende el ISMED 158 llamadas

El Comité de Prevención del Suicidio ha atendido a 158 personas, de las cuales, el 25 por ciento ha sido de forma directa por personal del Instituto de Salud Mental (ISMED).

Así lo informó Roberto Cárdenas Arreola, director de Normatividad y Atención Clínica del ISMED, quien manifestó que los ciudadanos llaman con problemas de depresión, ansiedad, mal estado de ánimo e intención de suicidio.

En ese sentido, el personal profesional encargado, no solamente se enfoca en las llamadas, sino también en el acompañamiento y atención psicológica, sabiendo que en estos momentos hay limitaciones a causa de a pandemia. "Los hospitales están enfocados en la atención de pacientes de COVID-19, pero eso no significa que no se tienen otras alternativas para la atención de quienes enfrentan padecimientos mentales", apuntó.

La línea de Primera Ayuda Psicológica cuenta con el respaldo de un grupo de profesionales de la salud mental, que ha recibido capacitación a través del sitio virtual de la Organización Panamericana de la Salud.

"Sabemos que nos encontramos en niveles de estrés altos".