Llaman a ciudadanos a no caer en actitudes 'irresponsables'

"No es posible que haya todavía actitudes irresponsables", reclamó durante el miércoles el secretario del Ayuntamiento de Torreón, Sergio Lara, a quienes siguen realizando celebraciones familiares, salen a la calle sin cubrebocas y omiten las medidas de prevención del contagio del COVID-19.

Llamó una vez más a la población para extremar precauciones y evitar que los contagios y muertes a causa del virus se sigan extendiendo en Torreón.

Lara además hizo referencia al próximo festejo del día del padre para el domingo, fecha en la que pidió "sentido común y responsabilidad" a la población, evitando aglomeraciones, festejos y salidas innecesarias a la vía pública. "Es importante volver a mencionar y solicitarle a la ciudadanía en general que entremos en razón, pero sobretodo que tomemos la responsabilidad en nuestras manos de lo que tenemos qué hacer, no es posible que haya todavía actitudes irresponsables y así le llamo, de algunos padres de familia, de jóvenes o de algunas personas que no entiendan que no hemos salido aún de la situación de la pandemia... Las medidas son en beneficio de todo mundo o pueden ser en perjuicio de mucha gente si no se observan de esa manera", dijo Lara.

754 CONTAGIOS

Registra hasta este jueves la ciudad de Torreón, según autoridades estatales de salud.

Precauciones

Llaman a la ciudadanía a que se mantengan las precauciones sanitarias básicas, salir a la calle usando siempre cubrebocas, evitar aglomeraciones y fiestas familiares.