Apoya GEL cambios en reglamento de Movilidad de Torreón

Regidores del Cabildo de Torreón se reunieron con las cámaras del Grupo Empresarial de La Laguna (GEL), se acordó socializar los reglamentos de Movilidad y de Construcción.

Luis Cuerda Serna, presidente de la Canaco y vocero del GEL, dijo que hay cambios importantes como el incremento en los límites de velocidad, de 60 a 80 kilómetros por hora, que se pretende implementar en el carril izquierdo de algunas vialidades, como son de bulevar Revolución a carretera a Mieleras, en el carril izquierdo de los centrales del Periférico, y en la Torreón-San Pedro, del Nudo Mixteco a Albia, en el lado izquierdo.

"Lo vemos con buenos ojos, también la modificación al artículo 70 que plantean que no haya comercio para bloquear las calles, es muy importante que se pueda dar en la realidad, ayuda mucho a combatir el ambulantaje, así como regular a los motociclistas, que se respete su derecho de vía pero que ellos también cumplan con el reglamento en cuanto al uso de casco, no meterse entre carriles, no viajar más de dos personas", comentó.

Señaló que los accidentes donde se ven involucrados automovilistas van a la alza, al grado de que hay de 1 a 5 percances diarios en este gremio. En relación a los ciclistas, consideró importante que se les incluyera en el reglamento en términos de la construcción de una ciclovía, además de que el GEL ha sugerido que se haga una obra de este tipo en el periférico, al ser un trayecto muy utilizado por los trabajadores.