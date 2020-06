Identifican a hombre localizado semienterrado en Matamoros

Con el nombre de Jaime Arturo Ortiz Herrera, de 23 años de edad, originario de Torreón, fue identificado el cadáver localizado la tarde del pasado lunes 15 de junio en una parcelas del ejido Solima, del municipio de Matamoros.

Los resultados de la necropsia de rigor revelaron que Jaime Arturo murió a consecuencia de una anoxemia derivada de estrangulamiento, es decir, lo ahorcaron hasta la muerte.

El cuerpo fue reconocido por los familiares en las instalaciones del Servicio Médico Forense, mismos que detallaron que a pesar de que había nacido en Torreón tenía su domicilio en el mismo ejdio Solima, donde ocurrió el hallazgo de su cuerpo.

Los restos de Jaime fueron localizados alrededor de las 16:00 horas del lunes semienterrados en una parcela, ya que un ejidatario que preparaba la tierra observó que salía la parte de una pierna y al parecer el resto del cuerpo estaba enterrado.

Agentes de las diversas corporaciones se trasladaron al lugar y confirmaron el hallazgo, aunque no proporcionaron mayores detalles, trascendió que el occiso tenía por nombre Jaime Arturo, sin embargo, este dato no fue confirmado hasta horas después cuando sus familiares realizaron la identificación de manera oficial, ya que al momento del hallazgo entre las pertenencias del fallecido las autoridades no localizaron alguna documentación oficial para hacer el reconocimiento formal.