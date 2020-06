Las veces que Chumel Torres se ha visto envuelto en la polémica

La creación de "hashtag" "#ChumelChillón" fue la respuesta que usuarios de Twitter tuvieron luego de que el standupero denunciara que el Conapred coartó su libertad de expresión.

Chumel Torres participaría en un foro sobre racismo y clasismo junto a personajes como Tenoch Huerta y Maya Zapata hecho que causó revuelo entre usuarios de redes sociales al considerar que Chumel es un personaje clasista, elitista y racista.

De acuerdo con el Conapred (Consejo Nacional para prevenir la discriminación), el debate público que se generó hizo que se cancelara el encuentro pero la discusión llegó hasta la presidencia mexicana.

Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, recordó en Twitter la ofensa de Chumel hacia su hijo.

"Sigo esperando una respuesta pública de este individuo sobre los ataques a mi hijo menor de edad", escribió Müller.

Sin embargo esta no es la primera vez que Chumel causa polémica por sus declaraciones o acciones.

La participación de Chumel en un video junto a otras celebridades interpretando el famoso Cielito lindo para subir el ánimo durante la cuarentena más que elogios causó críticas.

¡Ay, ay, ay, ay, canta y no llores!¡Canta con nosotros para alegrar los corazones de miles de mexicanos! Con nuestra embajadora @marsaura y algunos amigos.#Viviresincreíble pic.twitter.com/fTC5n2bmCl — GNP Seguros (@GNPSeguros) April 9, 2020

Y es que semanas antes había compartido el video de personajes hollywoodenses como Gal Gadot en el que cantaban Imagine con el mismo propósito mostrando su desacuerdo con las palabras "Esto sólo hace que quiera toserle a todo el mundo".

Esto solo hace que quiera toserle a todo el mundohttps://t.co/xezEljVKUF — CHUMIBEBÉ (@ChumelTorres) March 19, 2020

En agosto de 2018 el youtuber contestó una publicación del entonces presidente de México con las palabras "te quiero Peñabebé a lo que Peña respondió "hola, Chumel".

La corta conversación desató miles de "me gusta" así como respuestas en favor y en contra del comediante.

A principios de 2017 y junto a personajes como Laura Zapata se sumó a las alrededor de 11 mil personas que marcharon en la Ciudad de México en contra de las políticas del presidente de Estados Unidos.

Acompañando a Denisse Dresser portó consignas como "Peña, entiende, la patria se defiende".

El youtuber además posteó en esa ocasión en Twitter: "Aquí mentándole su madre a Trump... y a Peña".

Aquí mentándole su madre a Trump...



Y a Peña. pic.twitter.com/9UO7IQnSzR — CHUMIBEBÉ (@ChumelTorres) February 12, 2017

A principios de 2017 se volvió tendencia en Twitter cuando escribió a raíz de los actos vandálicos que habían sucedido un día antes tras el alza del precio de la gasolina:

"En los últimos cuatro años no ha habido una sola protesta en México que no termine en vandalismo… No nos merecemos la libertad de expresión".

En los últimos 4 años no ha habido una sola protesta en México que no termine en vandalismo.



No nos merecemos la libertad de expresión. — CHUMIBEBÉ (@ChumelTorres) January 4, 2017

En octubre de 2019 como parte de su noticiero hizo una broma sobre un niño que se quemó con una olla de frijoles en Lerdo, Durango.

"Mamá, ¿qué vamos a comer hoy huele bien rico? Pues si se apendeja a tu hermanito", dijo en los primeros minutos del show.