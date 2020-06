¿Pablo Alborán y Ricky Martin mantuvieron un romance?

La mañana de este miércoles 17 de junio, Pablo Alborán sorprendió al mundo entero al revelar abiertamente que es homosexual, tras su confesión, se revivió el escándalo en el que al cantante español se le vió sentimentalmente relacionado con Ricky Martin.

Este supuesto romance se dio a conocer el 26 de febrero de 2014, cuatro años después de que el cantante puertorriqueño se declarara gay y seis antes de que lo hiciese Alborán.

Durante esa fecha, los artistas fueron portada de la revista mexicana ¡Basta!, la cual aseguraba que el intérprete de La Mordidita había encontrado “consuelo” en el cantanutor malagueño tras separarse en aquel entonces de quien fuera su pareja, Carlos González Abella.

Por lo que tras la revelación de Pablo Alborán respecto a su orientación sexual, el tema volvió a emerger, pues si bien en aquella época el cantautor negó rotundamente haber tenido una relación con el boricua, algunos ponen en duda sus palabras.

“Es realmente triste que por subir una foto te tengan que preguntar quién se acuesta en tu cama. Esa pregunta no se debe hacer en este siglo. Es penoso y triste”, dijo poco después en una entrevista con el diario de Puerto Rico El Nuevo Día, en referencia a las imágenes de la publicación en la que él y Ricky aparecieron.

Ambos artistas trabajaron juntos en el pasado, pues en una ocasión que coincidieron en un viaje a la India, acabaron grabando el tema Quimera del álbum Terral de Alborán, lanzado al mercado el 11 de noviembre de 2014.

De acuerdo a declaraciones de Pablo, Martin decidió ir a buscar al cantante Malagueño en el país asiático, pues contó que desde hace tiempo había querido trabajar con él.

“Hace mucho tiempo me llamaron del equipo de Ricky Martin para componer para él. Eso quedó en nada porque empezó mi gira y el disco, y no pude terminar absolutamente nada”, contó Alborán.

“Luego me tomé dos meses de vacaciones y me fui a India, Francia, Marruecos y África. De pronto en India me encontré con Ricky. Él sabía que iba para allá y como es amante de India sería un gran guía. Nos comunicamos y, como tengo siempre conmigo el ordenador terminamos el tema que escribí”, explicó en El Nuevo Día.

@pabloalboran Pablo que gustazo y que bella musica tio. Loco por que el mundo la escuche! Saludos desde Uruguay! #India — Ricky Martin (@ricky_martin) February 20, 2014

Pero no sólo ese viaje levantó sospechas, pues el 6 de diciembre de 2015 hubo una doble publicación que despertó nuevamente dudas luego de que Ricky Martin y Pablo Alborán compartieron una imagen en la cama, en la que ambos aparecen en sábanas blancas y la misma postura, lo que desató especulaciones.

Ver esta publicación en Instagram Good morning. Una publicación compartida por Ricky (@ricky_martin) el 6 de Dic de 2015 a las 6:58 PST

El rumor se fue dispersando luego de que Martin comenzara una relación con su actual esposo de origen sirio, Jwan Yosef, con quien contrajo matrimonio en 2018.