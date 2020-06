'Será necesario atraer a inversión en un contexto limitado por COVID'

El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, dijo que uno de los motores de la recuperación de la economía mexicana será la entrada en vigor a partir de julio del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el cual ya era una de las apuestas del gobierno para aumentar el crecimiento del país en los próximos años.

Entrevistado por los directores de análisis económico de Banorte, Gabriel Casillas y Alejandro Padilla, el funcionario reconoció que será necesario atraer a los inversionistas en un contexto limitado por las medidas de prevención ante la pandemia de COVID-19.

"Vamos a entrar en una fase de apertura ordenada, es decir, sin regresar a lo que era normal antes y habrá ciertos motores muy específicos. Uno de ellos es el T-MEC que ya era la apuesta del gobierno para lograr parte del crecimiento que veremos en los próximos años. Entró en un impasse debido al COVID-19, entre otras cosas, porque va a llegar más inversión, pero a veces hay que cortejarla, hay que tocarle la puerta a los inversionistas y llamarlos.

"Eso requiere viajes, cosas que son imposibles y están en un plano secundario, porque todo mundo está preocupado por el impacto de salud", dijo el funcionario.

En ese sentido, Herrera destacó que la recuperación de la economía mexicana después de la crisis sanitaria será distinta a otros episodios gracias a la fortaleza del sector financiero.

"Tenemos un sector financiero bastante robusto, en particular la banca comercial, con niveles de capitalización muy diferentes a los de otras crisis. Esto es muy importante, porque no hay que esperar una resolución en el sector financiero y porque permite el relanzamiento de la economía a través del crédito", explicó.

El funcionario reiteró su expectativa del proceso de recuperación de la economía mexicana a partir que se han reactivado paulatinamente algunas actividades.

"Vamos a pasar de un periodo de cierre total en algunos sectores, a uno de apertura parcial. ¿A qué me refiero con esto? No vamos a llegar a donde estábamos antes, porque aun cuando un restaurante pueda abrir, tendrá que hacerlo con menos mesas y aceptando menos comensales, en circunstancias distintas y con medidas sanitarias.

"Entonces, habrá una recuperación muy alta respecto de la base de comparación en la que estamos hoy, pero será mucho más lenta que la caída", dijo el funcionario.

El secretario de Hacienda dijo que no se descartan hacia el futuro otras crisis económicas pero no de la magnitud que la provocada por la pandemia de COVID-19, con lo que el gobierno analiza las formas en que podrá cubrirse ante eventualidades que puedan afectar de nuevo las finanzas del país.

"Los fondos de estabilización fueron pensados de esa forma: se iba ahorrando en los años de vacas gordas para gastar en los años de vacas flacas. No habrá un año de vacas tan delgadas como las que estamos viendo en 2020, pero eso no debe permitir que bajemos la guardia. Por el contrario, en algún momento de 2021 o 2022 debemos empezar a ahorrar nuevamente, porque con suerte no vamos a ver una crisis como esta en muchos años. Es probablemente la crisis más seria desde 1932, y si el patrón temporal es el mismo, pues no se volverá a ver otra igual hasta el 2100. Pero quizá tendremos algunas recesiones menores, como las que hubo entre los años 2000 y 2010", explicó.

Así, Herrera dijo que el gobierno buscará el diseño del nivel de ingresos que dé equilibrio al gobierno, lo cual se introducirá en el funcionamiento de las finanzas públicas tal y como ha sido la idea de la actual administración.

"Yo creo que es una tarea que tenemos para los próximos dos años: determinar cuál es el nivel de ingresos que le dé equilibrio al gobierno y cómo crear los ‘colchoncitos’ de recursos alrededor de ese nivel de ingresos", dijo.

Herrera añadió que la cobertura petrolera que contratará México para 2021 se fijará a partir de un precio mucho menor al que se tuvo en 2020.

"Hoy, incluso con una apertura parcial de la actividad económica, los niveles ya están en rangos muchísimo más favorables, pero esta será una de las variables más importantes que vamos a seguir monitoreando de cara al presupuesto y al paquete de 2021, y todavía vamos a ver qué pasa en las próximas semanas", añadió.