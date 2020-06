'Hirving Lozano no sabe fingir cuando algo le molesta'

El tiempo de Hirving Lozano se acaba en Italia. La relación con Gennaro Gatusso, técnico del Napoli se ha fracturado, por lo que lo mejor para todos es buscar seguir su carrera fuera del país de la bota.

"Hirving se levantará de esto", afirma Jan Westerhof, quien formó al "Chucky" desde que ingresó a las fuerzas básicas del Pachuca.

"La verdad es que desde que llegó a Italia el entorno fue complicado. Eso lo veo desde lejos. El técnico se peleó con el presidente, las cosas no marchaban, hubo problemas en el vestidor, el presidente quiso que se concentraran después de perder un juego, se rebelaron, luego se fue el señor Carlos Ancelotti, que fue quién lo pidió, en fin cosas que se salen de sus manos".

Y lo peor de esto "fue que llegó un loco como lo es Gennaro Gatusso, que tiene un carácter muy especial, algo que no le gusta mucho a Hirving, y seguro, ya me lo imagino, hizo sus caras.

"El Chucky" es un tipo al que se le nota cuando no está contento, se le nota en el rostro, si no es feliz se le refleja. Gatusso es un loco, de carácter explosivo, un carácter muy especial casi igual al de Mark Van Bommel, con quien tuvo problemas en su última etapa en el PSV (Eindhoven). Hirving es un tipo muy transparente, muestra cuando no está contento, no sabe fingir".

Westerhof lo dice con conocimiento de causa: "En Pachuca tuvo sus buenos momentos, pero cuando comenzó a tener problemas se notó. Igual en el PSV, todo salió muy bien de inicio, pero cuando empezó a sentirse mal tuvo roces con los árbitros, los aficionados y claro, con el técnico… Espero que eso no pase en la Selección".

También tendrá algo que ver la forma que lo hacen jugar: "Lozano es un extremo derecho, en el primer equipo lo hicieron jugar por la izquierda, a pierna cambiada. Así debutó, su manera de jugar es esa, recortar y tirar a portería, o del otro lado mandar al centro".

"Contra Alemania así fue el gol. Su virtud es aprovechar los espacios, ir a portería…. Ancelotti lo trajo y de inmediato lo trató de cambiar de posición, lo hizo jugar por el centro junto con Dries Mertens como media punta y eso necesita trabajo, pero no le dieron continuidad".

Al final, quizá lo mejor es salir: "'Chucky' quizá puede mostrar otra actitud, entrenar fuerte, y está bien, conozco sus caras pero hay muchas cosas que no son culpa de él… Hoy seguro que muchos piensan que fue un error fichar por el Napoli, pero nadie iba a saber lo que le esperaba ahí.

"Es buen tiempo de salir, la imagen que se ganó gracias al Mundial aún queda, es buen momento de buscar otro club, porque tiene mucho que dar". Hoy tiene mucha imagen del mundial. Es buen momento de buscar otro club.