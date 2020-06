1942: Nace Paul McCartney, afamado bajista y cantante de The Beatles

Hace 78 años, llegó al mundo James Paul McCartney, famoso mundialmente por ser bajista y cantante de la banda de rock The Beatles.

Nació en Reino Unido el 18 de junio de 1942, fue el primer hijo del matrimonio formado por James, vendedor de algodón y aficionado al jazz, y Mary, quien fue enfermera en una sala de maternidad.

En 1947 comenzó sus estudios en el Stockton Wood Road Primary School, y posteriormente ingresó al Joseph Williams Junior School, al cumplir los 11 años se fue a estudiar al prestigioso Liverpool Institute.

En 1954, mientras iba en autobús al colegio, conoció a George Harrison y nació una profunda amistad. En 1955 la familia McCartney se trasladó al 20 Forthlin Road, en Allerton.

El 31 de octubre de 1956, Mary McCartney murió a causa de cáncer de mama y dejó a Paul, de 14 años, con una tristeza que plasmaría años más tarde en uno de sus temas más exitosos, Let it be.

En esa época, Jim McCartney, su padre, regaló al joven Paul una trompeta plateada modelo Framus Zenith 17, que más tarde decidió cambiar por una guitarra acústica, lo que le permitió cantar y tocar al mismo tiempo; no obstante, mientras aprendía el oficio de trompetista escribió su primera canción llamada I lost my little girl.

El 6 de julio de 1957 acudió con Ivan Vaughn, que también era amigo de John Lennon, a la feria de Woolton Village, en la que tocaba The Quarry Men, un grupo de fama barrial en el que cantaba John.

Al finalizar la presentación, Ivan presentó a Lennon y a McCartney, quien afinó la guitarra de Lennon y tocó para él la canción Twenty flight rock, a modo de prueba para ingresar a la banda.

Una vez que McCartney entró a la agrupación se suscitaron varios cambios, uno de los más importantes fue el ingreso de George Harrison, a sugerencia de Paul, además, empezaron a tocar más rock and roll y acordaron ponderar el repertorio del conjunto.

Más tarde, después de cambiar de nombre y de integrantes, la configuración final del grupo estaba lista, ahora llamada The Beatles, en la que Paul McCartney era el bajista oficial y coautor de varias canciones.

Mientras que los temas de John apuntaban hacia el rock and roll, Paul prefirió piezas más románticas, ejemplo de ellas son temas como Yesterday, Michelle, And I love her, no obstante, también escribió piezas de rock and roll, como I saw her standing there y Back in the USRR, así como canciones instrumentales para la película Yellow submarine.

Paul era más educado que el resto de The Beatles, por el apoyo que recibió de joven. Cuando el grupo se trasladó a Londres, él acostumbraba ir al teatro y coleccionaba pinturas de artistas, como René Magritte, mientras los demás ocuparon casas alejadas de la ciudad.

Durante la llamada "Beatlemanía", McCartney, con los otros miembros de la banda, fue nombrado MBE, Miembro del Imperio Británico, por su contribución a realzar el nombre del Reino Unido, a partir de ese momento, en tono de broma, Paul sería llamado "Su Majestad" por los Beatles restantes.

Durante el periodo de nacimiento y consolidación con The Beatles, Paul mantuvo una relación romántica con Jane Asher, quien fuera su novia desde la juventud, pero terminaría a finales de los 60, lo que causó revuelo en los medios de comunicación y las fanáticas que albergaban una oportunidad con el músico.

En 1967, después de la muerte de Brian Epstein, manager, amigo y descubridor de The Beatles, Paul estaba decidido a evitar que el conjunto perdiera interés en su carrera y lo animó a que filmaran Magical mystery tour.

Tal hecho causó cierta fricción entre Paul y John, porque este último pensó que McCartney buscaba el liderazgo dentro de la banda, ese mismo año Paul dirigió el video promocional del tema Hello good bye.

El 15 de mayo de 1967, McCartney conoce a la que sería su primera esposa, la entonces fotógrafa, Linda Eastman, con quien contraería matrimonio el 12 de marzo de 1969, acabando con las ilusiones de las fanáticas que rodearon el Registro Civil de Marylebone para presenciar la ceremonia.

Ya en un ambiente de tensión y constantes diferencias musicales, se realiza el último proyecto de la alineación. Let it be, que presagiaba el final de la banda, aunque no el de la carrera de los músicos de Liverpool.

El 10 de abril de 1970, tras agrias disputas con sus compañeros de grupo, y a pesar de que John Lennon se había apartado de The Beatles en septiembre de 1969 para iniciar nuevos proyectos, McCartney anuncia la disolución de la banda.

Una semana después publica su primer álbum en solitario, McCartney. En 1971 lanza Ram, en el cual da crédito a su esposa Linda como coautora de los temas. Forma, junto al guitarrista, Denny Laine, y el baterista, Denny Seiwell, el grupo Wings, que publica su primer disco, Wild Life, el 7 de diciembre de ese año.

En 1972 se embarca en una gira por universidades de Inglaterra y pequeños estadios de Europa y en febrero del mismo año, su sencillo Give Ireland Back to the Irish es censurado en la BBC.

En 1973 consigue su primer número uno en Estados Unidos con el tema My love, del álbum Red Rose Speedway. A finales del mismo año, Paul publica con Wings Band on the Run, uno de los álbumes más destacados de su carrera en solitario, la canción que da título al álbum consiguió el número uno en las listas estadounidenses.

Dos años después, el grupo Wings volvió a conseguir la primera posición en las listas de Billboard con el tema Listen to What the Man Said, mientras que en 1976 repitió éxito con otra de sus composiciones más conocidas, Silly Love Songs.

En 1978, Wings lanzó London town, del cual se extrajo como sencillo With a Little Luck, que consiguió un nuevo número uno en la lista Billboard Hot 100. Un año después, organizó el Concierto para la Gente de Kampuchea, en el cual reunió a The Who, The Clash, The Pretenders, y Queen.

En 1980 publicó McCartney II, álbum que contiene la canción Coming up, cuya versión en vivo Coming up (Live at Glasgow) tomada de la gira europea con Wings volvió a colocar a Paul en la primera posición del Billboard Hot 100.

La mañana del 9 de diciembre de 1980, McCartney se levantó con la noticia del asesinato de John Lennon a las puertas de su hogar, en el Hotel Dakota, en Estados Unidos.

Posteriormente, al ser publicadas las declaraciones fue muy criticado por los fanáticos de The Beatles, lo que ocasionó que McCartney ofreciera una disculpa y argumentara que sus comentarios no fueron correctamente interpretados.

En 1981, seis meses después del asesinato de Lennon, McCartney colaboró con George Harrison y Ringo Starr en el tema All Those Years Ago, tributo de Harrison a su compañero fallecido, tiempo después, McCartney haría lo mismo a través del tema Here today.

A finales de 1989, Paul McCartney se embarcó en su primera gira mundial, llegando a lugares como España y Estados Unidos. En 1993, se reunió en el estudio de grabación con George Harrison y Ringo Starr para trabajar en el proyecto The Beatles anthology y completar dos demos de John Lennon, Free as a bird y Real love.

En 1997 publicó Flaming pie, que alcanzó el número 2 en Estados Unidos y el Reino Unido, y fue nominado como Álbum del Año al Grammy. El 11 de marzo de ese mismo año fue nombrado Caballero del Reino Unido, por la Reina Isabel II, y en 1999 fue incorporado como solista en el Salón de la Fama del Rock and Roll.

El 17 de abril de 1998 muere su esposa, Linda McCartney, a causa de cáncer de mama, pero a pesar del trago amargo, graba el álbum Run Devil Run, en el que retorna a sus raíces musicales e interpreta temas clásicos de Elvis Presley, Gene Vicent y Chuck Berry, en ese mismo año actúa en The Cavern, donde iniciaran The Beatles.

En 2001 estrena Wingspan, un documental que narra la historia de Wings, el mismo año sale a la luz su nuevo disco de estudio, Driving Rain, igualmente, Paul compuso el tema Vanilla Sky, nominada al Oscar a la Mejor Canción Original, para la película homónima.

El 20 de octubre de 2001 se suma a The concert for New York city, en homenaje a las víctimas de los atentados del 11 de septiembre.

Apenas un mes más tarde, el 29 de noviembre de 2001, George Harrison fallece víctima de cáncer.

Un año después, el 29 de noviembre de 2002, participó en el concierto homenaje a su compañero interpretando Something con un ukelele, además de All Things Must Pass, For You Blue y While My Guitar Gently Weeps.

En 2003 ofreció una gira por Europa, que incluyó un concierto en la Plaza Roja de Moscú. El 2 de julio de 2005 abrió el megaconcierto Live 8 en Hyde Park, con el tema Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band junto a U2. Ese mismo año publicó el disco Chaos and creation in the backyard.

El 13 de noviembre de 2007, sale The McCartney Years, un box set de cuatro discos de video que marcan una retrospectiva de su carrera musical en solitario desde 1970 hasta 2005.

En febrero de 2008 fue galardonado con el Premio Brit a su trayectoria musical, y el 1 de junio, McCartney celebró el año de su ciudad natal, Liverpool, como Capital de la Cultura, realizando un concierto en el que colaboró con Dave Grohl de Foo Fighters.

El 25 de septiembre de 2008 llevó a cabo un concierto en el Hayarkon Park de Tel Aviv, Israel, ante unas 50 mil personas, en un evento titulado por el propio músico como "Friendship First".

El 4 de abril de 2009 volvió a tocar junto a Ringo Starr, en el Radio City Music Hall de Nueva York, a beneficio de la Fundación David Lynch, actuaría de nuevo en Nueva York durante tres noches en junio del mismo año, conciertos que fueron grabados dando lugar al álbum Good Evening New York City.

Un año después ofreció dos presentaciones en la Ciudad de México como parte de su gira mundial Up and coming tour los días 27 y 28 de mayo. Fue galardonado con el premio Gershwin de la canción popular, el cual otorga la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, en Washington.

En un concierto privado en la Casa Blanca, en el que estuvieron Barack y Michelle Obama, miembros del Senado, como Nancy Pelosi, y artistas invitados, como Stevie Wonder y el comediante Jerry Seinfeld, McCartney interpretó algunos de los temas que le dieran fama mundial con The Beatles y de su etapa como solista.

En 2011 compuso, junto a Peter Martins Ocean's Kingdom, su primera incursión en el campo de la danza, estrenado en Nueva York. Ese mismo año contrajo matrimonio con su tercera esposa, Nancy Shewell.

Un año después lanzó al mercado Kisses on the Bottom, una colección de clásicos de jazz interpretados por McCartney, quien fue galardonado con el premio MusiCares Person of the Year. El 27 de julio cerró la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Londres 2012 interpretando The end y Hey Jude.

El 10 de mayo de 2012 ofreció un concierto en el Zócalo de la Ciudad de México, para festejar a las mamás mexicanas. El 8 de septiembre, François Hollande nombró a McCartney Oficial de la Legión de Honor, en una ceremonia que tuvo lugar en París, Francia.

El 12 de diciembre del mismo año se presentó en el 12-12-12: The concert for Sandy Relief. Además de cantar como vocalista de la banda Nirvana, en una reunión 18 años después de que fue disuelta (en 1994). El 10 de febrero de 2013 ganó un premio Grammy por Mejor Álbum Tradicional Pop, con Kisses on the Bottom.

En mayo de 2013, Paul inició su gira de Out there! tour, el cual recorrió ciudades de Brasil, Estados Unidos, Polonia, Italia y Austria.

En octubre del mismo año, lanzó su décimo sexta producción titulada New, que contiene 12 temas.

En 2014, el cantautor continuó con dicha gira la primera parte del año, pero tuvo que hacer una pequeña pausa tras contraer un virus, reanudó actividades en julio.

En 2015 se celebró el 50 aniversario de su canción Yesterday, la cual se grabó el 14 de junio de 1965 y se publicó en el disco Help! el 19 de septiembre de ese mismo año.

Yesterday ha sido reconocida como la canción con más grabaciones en la historia de la música popular y su entrada en el Libro de los Records Guiness destaca que ha sido versionada más de tres mil 200 veces.

Entre los artistas que la han interpretado destacan John Denver, Bob Dylan, Frank Sinatra, Elvis Presley, Ray Charles, Marvin Gaye y Plácido Domingo.

Por otro lado, el ex beatle trabajó con Lady Gaga en la banda sonora de la película de animación llamada High in the clouds, basada en el libro infantil del mismo nombre, que McCartney publicó con Philip Adagh, en 2005.

Recientemente, realizó su gira One on One, con la cual visitó Europa y Estados Unidos.