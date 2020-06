'Soy homosexual', confiesa Pablo Alborán

El cantante malagueño Pablo Alborán, ha dejado con la boca abierta a sus seguidores luego de que compartiera con sus fanáticos que es homosexual.

“Me gustaría contarles algo muy personal...siempre he luchado contra toda expresión que vaya en contra del cualquier libertad o igualdad, desde el racismo, la xenofobia, el machismo, la transfobia, la homofobia y cualquier otro tipo de odio; y hoy quiero que mi grito se oiga un poco más fuerte y tenga más valor y peso. Estoy aquí para contarles que soy homosexual”, reveló el intérprete de Dónde está el amor a través de un video que publicó en su cuenta de Instagram.

El cantautor español aclaró que decidió “salir del clóset” porque buscaba sentirse mejor consigo mismo, no obstante aclaró que decidió revelar su orientación sexual para poder animar a otros a hablar sin miedo.

“Qué no pasa nada, que la vida sigue igual, yo necesito ser un poquito más feliz de lo que ya era, mucha gente lo supone, lo sabe, o simplemente le da igual, ya que en mi casa, en mi familia, he sentido siempre la libertad de poder amar a quien he querido, de dedicarme a lo que he querido, me he sentido acompañado y arropado a la hora de cumplir cada uno de mis sueños… jamás me sentí discriminado u odiado o sentí que decepcionaba a alguien por ser yo”. añadió.

“Pero desgraciadamente hay mucha gente que no lo vive así, y por eso hoy sin miedo también espero que este mensaje le haga el camino más fácil a alguien, pero sobre todo esto lo hago por mí”, señaló.

Además contó que le gustaría tener la misma libertad con la que escribe sus letras.

“Siempre he escrito canciones que hablan sobre tí y sobre mi y sobre lo que sucede alrededor, siempre he pensado que se puede sentir identificado cualquiera con mis letras sin importar el género, la edad o incluso el idioma, porque para mí la música es libre; y quiero sentirme igual de libre que mis canciones”, mencionó.

“Seguiré centrando mi vida pública en mi trabajo, en mi música, intentaré hacer mi trabajo lo mejor que sé desde las entrañas, con un respeto absoluto a la profesión y al público”.

El cantante de 31 años terminó el mensaje anunciando que próximamente lanzará un nuevo disco “muy especial”, al igual que agradeció al público por el cariño que le han brindado.

