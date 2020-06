Famosos dejan el clóset

En este mes se celebra el orgullo gay a nivel mundial, lo que ha servido de referencia para que salgan del clóset más famosos como Bob Esponja y el cantante Raymix.

Nickelodeon dio la noticia de Bob es parte de la comunidad LGBT+, y es que los rumores de su sexualidad siempre estuvieron en duda.

Desde el primer capítulo estrenado en 1999, el personaje nunca ha tenido una pareja sentimental, muchos decían que era porque no tenía la edad suficiente, mientras que otros lo consideraban asexual.

A través de Twitter, la página oficial de Nickelodeon se unió a la festejo del orgullo gay y posteó un tweet en donde "Korra" (Avatar y La leyenda de Korra), "Schwoz Schwartz" de (Henry Danger) y el ciudadano de Fondo de Bikini forman parte de la comunidad.

"Celebrando #Pride con la comunidad LGBTQ + y sus aliados este mes y todos los meses", se lee en el tweet que causó furor en redes sociales la semana pasada, tan es así que se volvió tendencia.

De inmediato, los fans de Bob Esponja aplaudieron que después de tantos años por fin se revelara la sexualidad del personaje, en la imagen se puede observar a Bob Esponja con los colores de la bandera gay.

Raymix, quien se encuentra en los primeros lugares de popularidad gracias al tema Tu y yo con Paulina Rubio, se declaró homosexual ya que, según dijo, la "responsabilidad y obligación moral" de salir del clóset, no solo por él mismo, sino por, "ayudar a tanta gente, en especial jóvenes, que tienen miedo de decir quiénes son".

"Lo que yo siempre intento ofrecerle a mi público es la autenticidad. Soy una persona sincera con lo que hago en la música y en lo que digo, pero parte de mi sinceridad estaba a medias y estaba un tema que tenía guardado y que sentía que tenía que decírselo al mundo", reveló en una entrevista que concedió a la agencia EFE.

El actor y presentador, Roberto Carlo, utilizó las redes sociales en enero pasado para presentar a su novio, el crítico de moda Rubén Kuri y con ello confirmar que es gay.

Fue mediante una fotografía en su cuenta oficial de Instagram que se dejó ver en compañía de dicho joven portándose bastante cariñosos el uno con el otro.

Roberto Carlo ofreció una entrevista a la revista TV y Novelas en la que dijo que desde niño sentía atracción por los hombres, sin embargo, no se aceptaba del todo por temor a sus padres y a sus compañeros de la escuela.

"Yo lo supe desde niño, te das cuenta de que hay una mayor sensibilidad, no tanto como una atracción hacia los hombres, porque de niño no, pero sí había una sensibilidad especial que yo notaba y me gustaba; yo sabía que eso estaba bien, pero con el paso del tiempo veía que esa sensibilidad la iban reprimiendo, ya sea mis padres, mis compañeros de la escuela o mis tíos.

"Te vas dando cuenta de que estábamos en una sociedad en la que había muchos estereotipos, de que ser homosexual era promiscuidad, enfermedades, una aberración, y yo también crecí creyendo eso durante muchos años, hasta que advertí que soy homosexual y que está bien, que no tengo ni una sola enfermedad ni soy promiscuo ni ningún tipo de estereotipo del que se cree es un homosexual, y me choca decir gay u homosexual, porque no creo en las etiquetas, no creo que algo te defina como tal, pero hay que decirlo de alguna forma", dijo a la publicación.

El año pasado, otras estrellas revelaron su homosexualidad . Fue en abril de 2019 que Joy Huerta, de Jesse & Joy, dio a conocer a sus fanáticos que era lesbiana, que tenía pareja y pronto se convertiría en madre.

"Desde pequeña he visto he visto las preferencias sexuales más allá del blanco y negro: dos personas amándose con consentimiento para mi es amor sin importar el género.

"Y pesar que nunca pensé que el amor de mi vida sería un mujer, hace siete años nos conocimos y el amor nos tomó a ambas por sorpresa. Al principio fue difícil aceptar que habíamos llegado a nuestro destino.

"Pero dejando a un lado el miedo y el qué dirán, abrí los brazos completos a mi felicidad. Hoy mi esposa y yo estamos esperando nuestro primer bebé, una nena hermosa que gracias a Dios viene llena de salud y vida", escribió en Instagram.

Tiempo después de haber salido del clóset, nació su hija a la que su esposa, Diana Atri y ella, llamaron Noah. En ocasiones, la cantante ha subido fotos con su familia.

Montserrat Oliver y Yolanda Andrade celebraron a la comunidad LGBTT en junio de 2019 con un programa especial de Montseyjoetv en el dejaron el armario al ritmo del tema Todos me miran de Gloria Trevi.

"Definitivamente tenía que salir contigo del closet en este programa, pues sí después de 20 años, ¿qué tiene?, cada quien se toma su tiempo. Hay que darles tiempo, cuando sea el momento indicado", dijo Montserrat al inicio de la emisión.

Influyentes

Ellos son reconocidos por su trabajo artístico Ricky Martin. Ryan Murphy. Mauricio Martínez. Ellen Degeneres. Jodie Foster.