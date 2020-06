Juventus y Nápoles chocan por la Copa de Italia

Juventus y el Nápoles de Hirving "Chucky" Lozano se enfrentarán hoy a puerta cerrada en el estadio Olímpico de Roma en la final de la Copa Italia, en busca del que será el primer trofeo de una gran liga europea tras más de tres meses de parón forzado a causa del coronavirus.

La capital italiana albergará todo un clásico de futbol transalpino entre un Juventus que tuvo que sufrir hasta el final para eliminar al Milan en la semifinal y un Nápoles que superó al Inter de Milán empujado por una gran prestación del portero colombiano David Ospina.

El Juventus, que ganó trece veces la Copa Italia, llega a una nueva final tras un partido gris jugado contra el Milán, en el que empató 0-0, con un penalti fallado por Cristiano Ronaldo, y en el que se clasificó gracias al 1-1 logrado a mediados de febrero en la ida de San Siro.

Será un partido particular para el técnico del Juventus, Maurizio Sarri, que se enfrentará al equipo de la ciudad donde nació, al que entrenó durante tres temporadas antes de fichar en 2018 por el Chelsea y, el año siguiente, por el cuadro turinés.

Es una cita con la historia para el técnico napolitano Gennaro Gattuso, que ya perdió en 2017 una final copera contra el Juventus, cuando entrenaba al Milan, y que quiere tomarse la revancha, para dar nuevo empuje a una temporada hasta este momento gris para su equipo.

La última Copa Italia ganada por el Nápoles se remonta 2014, cuando el español Rafa Benítez era el entrenador. En esa plantilla, también estaban José callejón, que busca un nuevo título copero, Pepe Reina y Toni Doblas.

La penúltima Copa Italia del Nápoles, ganada en 2012, llegó precisamente tras doblegar al Juventus en la final.

Gennaro Gattuso, técnico del Nápoles, aseguró ayer que no permite "a nadie arruinar un entrenamiento", después de que apartara de una reciente sesión a Hirving Lozano por verle poco motivado.

"Quienes están cansados, quienes no se sienten listos, quienes no están serenos para mí pueden quedarse en el vestuario un día y no pasa nada. Saben que cuando saltamos al campo quiero a gente que esté al máximo. No permito a nadie arruinar un entrenamiento", afirmó Gattuso en una entrevista a la televisión nacional italiana "Rai".

Lozano se ha quedado al margen en el Nápoles desde la llegada de Gattuso al banquillo y apenas disputó 140 minutos (seis partidos de 16) bajo la gestión del italiano, que sustituyó a Carlo Ancelotti en diciembre.

El mexicano, que se convirtió el año pasado en el fichaje más caro de la historia del Nápoles (42 millones pagados al PSV por su ficha), difícilmente jugará hoy.