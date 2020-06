Norah Jones ha vuelto a la música

La nueve veces ganadora del Grammy, la compositora y pianista, Norah Jones ha lanzado su séptimo álbum de estudio en solitario Pick Me Up Off The Floor.

El material presenta colaboradores que incluyen a Jeff Tweedy y Brian Blade en un conjunto de 11 nuevas canciones escritas o co-escritas por Jones que le hablan profundamente al momento.

Jones no quiso hacer otro disco. Después de terminar la gira Day Breaks de 2016 -su amado regreso al jazz basado en el piano- se alejó de la rutina del ciclo del álbum y se adentró en un territorio desconocido sin límites: una serie de sesiones cortas con una variedad cambiante de colaboradores resultando en una corriente diversa de sencillos (con Mavis Staples, Rodrigo Amarante, Thomas Bartlett, Tarriona Tank Ball y más).

Pero luego, lenta pero seguramente, las canciones de la sesión que Jones no había lanzado se convirtieron en lo que ella había querido evitar: un álbum.

Cabe destacar que Pick Me Up Off The Floor no es un collage inconexo. Se mantiene unido maravillosamente, conectado por el ritmo astuto de sus tríos de piano, letras que enfrentan la pérdida y presagian esperanza y un estado de ánimo pesado que se inclina hacia la oscuridad antes de, finalmente, encontrar la luz.

"Cada sesión que he hecho, ha habido canciones adicionales que no lancé y han sido recolectadas durante los últimos dos años", dice Jones.

"Realmente me enamoré de ellas, con las mezclas ásperas en mi teléfono, escuchando mientras paseaba al perro. Las canciones quedaron atrapadas en mi cabeza y me di cuenta de que tenían este hilo surrealista corriendo por ellas. Se siente como un sueño febril que toman algún lugar entre Dios, el Diablo, el corazón, el País, el planeta y yo ", agrega.

Efectivamente, al igual que este conjunto de canciones difumina los colores sonoros (blues, soul, americana y varios tonos de jazz), también agita el dolor personal y político, y el trauma social, en un cuerpo mercurial. Incluso el significado del título del álbum parece cambiar.

Las palabras Recogerme del piso (Pick Me Up Off the Floor) a veces juegan como una súplica para una intervención externa, pero en otros momentos la frase se siente como una declaración de propósito.

"Viviendo en este país -este mundo, en los últimos años- creo que hay una sensación subyacente de 'Levántame. Salgamos de este lío e intentemos resolver algunas cosa'", dice Jones.

"Si hay una oscuridad en este álbum, no pretende ser un sentido inminente de fatalidad, si se siente más como un anhelo humano por la conexión.

"Algunas de las canciones que son personales también se aplican a los problemas más grandes que todos enfrentamos. Y algunas de las canciones que tratan sobre cosas más grandes muy específicas también se sienten bastante personales ".

"No sé si estaba en una zona o si este proceso lo activó, pero me he sentido más creativa en el último año que nunca", dice Jones en un comunicado enviado por Universal Music.

Al repensar por completo la forma en que hacía música, Jones descubrió una nueva fuente de inspiración, con el afortunado e inesperado resultado de hacer un álbum de tremenda profundidad y belleza que no estaba tratando de hacer.

Norah Jones apareció por primera vez en el escenario mundial con el lanzamiento en febrero de 2002 de Come Away With Me, su autodenominado "pequeño disco malhumorado" que introdujo una nueva voz singular y se convirtió en un fenómeno global.