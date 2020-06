VIBREMOSPOSITIVO

La buena vida después de los 50

En nuestro día 44 practicamos la meditación con Mercedes Guzmán, para retomar la juventud eterna, la cual se lleva en las ganas de vivir.

Nos acompañó desde Miami, la venezolana Yleana Ketchum, quien nos compartió los siguientes tips para disfrutar la vida y mantenernos jóvenes, felices y positivos a cualquier edad.

1. Aprender a conocernos, aprovecha la cuarentena para hacer introspección.

2. Reconectarnos con lo que nos gustaba desde niños, esas cosas que hacen que las horas se nos pasen volando.

3. Tener una meta, un propósito

4. Estar abierto a otras experiencias

5. Cuidar de tu futuro yo, para evitar los futuros problemas de salud.

6. Aprender a comer, alimentarte con la mejor calidad de alimentos para tu cuerpo.

7. Dejar la vida sedentaria, moverte con lo que más te gusta. Encuentra algo que haga moverte.

Si no haz encontrado tu propósito en la vida a los 50 años, en parte es porque no estás conectado contigo mismo, ya que a todos nos apasiona algo. Yleana nos recomienda no pensar en tu propósito como si fuera algo trascendente, ya que no siempre se trata de cambiar el mundo, lo interesante es encontrar algo que te apasione. Podría ser tu crecimiento personal para comenzar por ese camino y verás como todo esto te lleva al inicio del autoconocimiento.

Si de pronto, sobre todo por la edad, sientes que ya no tienes la vitalidad o el entusiasmo de antes es, ver en donde te encuentras en ese momento y después qué recursos tienes para salir de la situación de falta de motivación.

Puedes contactar @Yleanaketchum por medio de Instagram para coaching acerca de cómo vivir la vida y regresar a la motivación para vivir al 100 por ciento en cualquier etapa de la vida que te encuentres.

Gracias Yleana por demostrarnos que la juventud se lleva en las ganas de vivir, siempre es buen momento para reinventarse y para creer que todo es posible

