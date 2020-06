Van por acuerdos con transportistas en La Laguna de Durango

A un año de la suspensión de recursos por 130 millones de pesos al estado de Durango, previamente autorizados por el Gobierno federal, que serían aplicados en adecuaciones para la operatividad del Metrobús en La Laguna de Durango, el Gobierno estatal busca ahora acordar con los transportistas de Gómez Palacio y Lerdo un esquema para modernizar el transporte público en la región.

Además, tienen el objetivo de mandar así un mensaje al Gobierno de la República de civilidad y voluntad política, donde sea posible retomar el proyecto gestado hace cinco años. En estudios previos al Metrobús, el Gobierno de Durango ha invertido ya casi 30 millones de pesos.

El director de Movilidad y Transporte del Gobierno del Estado de Durango, Eugenio Soto Landeros, dijo que la modernización del transporte en una nueva modalidad permitiría al Estado tener la posibilidad de "tocar la puerta" y acceder nuevamente a los más de 130 millones de pesos a aplicarse en la primera etapa de este transporte que unirá a Gómez Palacio y Lerdo con la vecina ciudad de Torreón.

El proyecto de modernización consiste en adecuaciones de infraestructura, tanto en vialidades como en semaforización, además de utilizar una tecnología eficaz.

"Los recursos no se cancelan pero se interrumpe el proyecto. A través de la Dirección de Movilidad, el Gobierno del Estado busca crear una conciencia con los transportistas porque realmente son los que provocaron este problema debido a una mala información que tenían y a que fueron manipulados por líderes que estaban en ese momento", dijo Soto Landeros.

El funcionario estatal indicó que la modernización del transporte busca contar con unidades de gas natural y un funcionamiento más eficaz que contaría con un consejo administrativo nuevo y un sistema de prepago mediante un sistema digital con el cual ya no habría fugas de recursos. "Se trata de explicarles un modelo de negocio diferente, mismo que sería sujeto a un crédito financiero siempre y cuando los transportistas estén bien organizados", expuso.

Landeros aseguró que los 130 millones de pesos que fueron suspendidos no serían utilizados originalmente en unidades sino en infraestructura previa en la ciudad, para que las unidades nuevas no presentaran problemas debido a las condiciones en las que se encuentran las calles o que la semaforización no estuviera adecuada para este tipo de transporte, además de que se contaría con un centro de monitoreo y un centro de control, así como oficinas y talleres de mantenimiento de los camiones patios de guardia.

"Lo que vemos como gobierno ahora es que sí podemos modernizar el transporte público a gas natural si los transportistas están de acuerdo en modernizar su esquema administrativo. Esa es la parte que estamos trabajando hoy en día para que ellos digan que sí y ya con esa respuesta podríamos dar un mensaje al Gobierno federal de que ya estamos organizados y comunicados, Gobierno y transportistas, para que de esta manera pedirles que nos apoyen con el dinero que nos suspendieron con la finalidad de mejorar la infraestructura por donde van a pasar las unidades", dijo Soto.

Respecto a si tendrán que empezar de cero para consolidar el Metrobús, Soto declaró: "Empezaríamos casi de cero pero ya tenemos proyecto y todo un análisis costo beneficio autorizado, así como el Plan Integral de Movilidad Urbana actualizado. Son 27 millones de pesos los que ha invertido el Gobierno del Estado del 2015 al 2019 en estudios y proyectos previos para esto".

Mencionó que ahora depende de la voluntad del Gobierno federal y de que los escuchen como entidad. También aseguró que no hay penalizaciones aplicadas por no haber ejercido ese recurso.

"Es probable que para el 2021 se pueda nuevamente retomar. Por lo pronto nos vamos a enfocar con los transportistas a lo largo de unas seis semanas, una vez que pase lo de la pandemia, para poder entregarles un modelo financiero o de negocios para la modernización, a pesar de que no tenemos los recursos para mejorar la infraestructura ya que este proyecto tiene un avance del 98%", informó Soto, quien reconoció que el transporte público en La Laguna ya no cumple con la normatividad estatal en cuanto a las condiciones en las que deben funcionar.

Mencionó que de las 490 unidades que actualmente existen, el servicio de transporte público en la región se puede garantizar con 243 unidades nuevas y eficientes.

El Metrobús plantea una reestructuración de rutas, pues de 19 rutas que hay actualmente se pretende reducirlas a 13, considerando una troncal, que es por el bulevar Miguel Alemán y otras dos subtruncales, además de rutas alimentadoras que darán servicio a toda la ciudadanía para alimentar la troncal principal, un proyecto de más de mil millones de pesos.