Joven solicita empleo y apoyo para Dante, su bebé que nació prematuro

Antonio Ruvalcaba tiene 27 años de edad, está desempleado y pide ayuda a los laguneros para encontrar trabajo y poder costear los gastos que implica la atención médica que está recibiendo su pequeño hijo Dante, que nació prematuro (de siete meses) el sábado pasado y que por su condición tuvo que ser internado en el Hospital Infantil Universitario de Torreón.

El joven explicó que su esposa Paola, tuvo una ruptura prematura de membranas por lo que “el bebé tomó poquito del líquido y fue de urgencia la operación. Como la vida de mi niño estaba en riesgo, me lo trajeron al Hospital Infantil y el proceso para que sus pulmones puedan madurar bien es de 15 a 20 días”.

Antonio dice que su hijo está evolucionando favorablemente, al igual que su esposa que recién fue dada de alta de una clínica ubicada en el municipio de Lerdo.

“Cualquier apoyo me sirve pero lo que más me importa es un trabajo, a mí me urge. Yo le doy muchas gracias a Dios porque ahorita mucha gente me está apoyando en sacar adelante los gastos y se los agradezco mucho pero lo bueno es conseguir un empleo porque necesito sostener a mi familia”, expresó el joven quien tiene otros dos hijos que mantener.

En redes sociales, amigos y familiares se han sumado con diversas actividades para apoyar al pequeño Dante y a sus padres.

Además de solicitar empleo, Antonio también pide la colaboración de la ciudadanía para que lo apoyen con pañales y toallitas húmedas para su bebé y con algún apoyo económico para pagar la cuenta del hospital.

Las personas interesadas a la familia Ruvalcaba Jaquez, pueden comunicarse al número de teléfono 8711573289 y/o acudir directamente al Hospital Infantil Universitario de esta ciudad.