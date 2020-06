En Saltillo nadie se contagia: alcalde de Torreón sobre COVID-19

El alcalde de Torreón, Jorge Zermeño, precisó este martes que todas las determinaciones para reaperturas de giros en La Laguna se deberán tomar en el Subcomité Técnico de Salud de la región, señaló que buscarán llegar a los acuerdos necesarios para evitar mayores contagios, aunque ironizó con la situación sanitaria entre la capital del estado y Torreón.

Zermeño hizo referencia a que en la ciudad de Torreón se toman más del doble de muestras para detectar COVID-19 que en Saltillo, ciudad que además ha avanzado más en la reapertura económica, a pesar de que tiene una mayor población y actividad comercial en general.

"Será el Subcomité de Salud el que lo diga (reaperturas), ya se reactivaron en Saltillo, allá no pasa nada, allá nadie se contagia y hasta los bares están abiertos”.

Destacó la sensibilidad que personalmente ha mostrado hacia los comerciantes y empresarios en Torreón, a quienes constantemente realiza propuestas mientras se autorizan los reinicios de sus giros, además de brindar apoyos en la medida de las posibilidades de la autoridad municipal.

"Yo soy sensible, yo entiendo la necesidad de toda la gente de trabajar, entiendo la angustia de quien tiene la angustia y no lo puede abrir, yo creo que con un protocolo sano se pueden hacer las limpiezas, las sanitizaciones, para que puedan trabajar, entiendo a la gente que trabaja en los mercados sobre ruedas, llamados tianguis, entiendo también la necesidad que tienen, yo les he dicho ‘pues salgan’ a vender a su casa’, les damos oportunidad de otros lugares”, dijo el alcalde.