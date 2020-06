En riesgo, México por incumplimientos en materia laboral del T-MEC: STPS

De acuerdo con especialistas y con la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa María Alcalde, un incumplimiento en materia laboral ligado con el comercio en América del Norte puede llevar a que se abran paneles contra nuestro país.

"El riesgo de que México sea sujeto de ataques por parte de Estados Unidos se verá por dos razones porque a partir del sábado empiezan las campañas presidenciales en Estados Unidos y porque el 1 de julio entra en vigor el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC)".

Durante el video-taller "Retos laborales y estrategias para las empresas ante la entrada en vigor del T-MEC", la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, dijo que con el arranque del Tratado se presenta "el gran riesgo al cual nos podemos enfrentar que es, por parte de ignorancia" no se cumpla con toda la nueva legislación en materia laboral y esto de pie a un tipo de queja de Estados Unidos contra México.

El peligro es que "no que haya violación flagrante a la ley sino que no haya cumplimiento de normas y estándares y que no se sea consciente de las nuevas obligaciones y derechos, como no obligar a un trabajador a que se afilie".

Si no se logra un cumplimiento de las leyes en materia laboral a las que se comprometió México en el T-MEC, "se irán complicando los procedimientos frente a las autoridades".

Por su parte, el presidente de IQOM Inteligencia Comercial, Herminio Blanco Mendoza, dijo: "Sin lugar a dudas desde este sábado que empieza la campaña del presidente Trump estaremos en la mira tanto por temas políticas, de frontera, muro y temas comerciales".

Ante la opción de iniciar controversia comercial contra México en materia laboral y medio ambiental, es necesario prepararse para minimizar los riesgos de incumplimiento.

"En los próximos meses, desde el próximo sábado cuando inicie formalmente la campaña, el presidente Trump va a anunciar medidas, ataques o amenazas contra México para así fortalecer su posición con los sindicatos y claramente buscará que los sindicatos manufactureros apoyen su elección", reiteró.

Recordó que los paneles por cuestiones laborales se pueden iniciar cuando se incumpla con la libertad de asociación sindical de los empleados en las empresas exportadoras o proveedoras; si no se respeta la negociación colectiva; en caso de trabajo forzoso; trabajo infantil; condiciones inaceptables de trabajo en cuanto a salarios, horas laborales y seguridad social.

El exsecretario de Comercio y Fomento Industrial agregó que el problema es que los panelistas estadounidenses que revisarán esos casos se eligieron para revisar controversias comerciales en materia laboral y medio ambiental están ligados con sindicatos en Estados Unido y con partidos políticos.

El vicepresidente de Iqom, Jaime Zabludovsky, dijo que además de los paneles de controversia existen los mecanismos de respuesta rápida dentro del T-MEC, ya que sancionan directamente a la planta, por lo que lo mejor es que no se utilicen, porque es de aplicación directa de un gobierno sobre una planta o conjunto de plantas.

"Detrás de este mecanismo, en particular hay intereses de los sindicatos estadounidenses", los cuales estarán al pendiente de que se cumplan con los derechos laborales en México.

El presidente de la Confederación de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco), José Manuel López Campos, dijo que ante una reiterada violación de los compromisos en materia laboral en empresas ligadas a las exportaciones hacia Estados Unidos provocarán la activación de un panel contra una empresa específica, pero pueden incluso afectar toda una cadena de producción.

Las sanciones pueden llegar a eliminar las preferencias arancelarias, pagar multas previas al despacho de mercancías, prohibir la importación del producto producido por la empresa, entre otras, lo que afectaría porque "la ausencia de regulación violará el derecho al debido proceso e incluso a la tutela judicial efectiva y la constitucionalidad de paneles puede ser cuestionada", añadió.