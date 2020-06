Eugenio Derbez 'impacta' con su aspecto al transformarse en mujer

El actor de "No se aceptan devoluciones" subió a su cuenta de Instagram una foto en donde se supone, un filtro lo transformó en mujer y por eso se ve una imagen de a su hija Aislinn con un sombrero en la playa y muy sonriente.

"Estuve viendo las fotos que están subiendo con el filtro que transforma la imagen de los hombres en mujeres. Cargué una foto mía en la playa y aquí les comparto el resultado... nunca imagine verme así como mujer", escribió el también director y productor.

Este suceso, fue aplaudido por muchos de sus seguidores, quienes le siguieron la broma y reconocieron el gran parecido que tiene con su hija mayor y el fuerte amor que le profesa a la también actriz de "A la mala" y "Hazlo como hombre", le esc.

De hecho ella también escribió en la publicación que ya lleva más de 400 mil me gusta.

Estuve viendo las fotos que están subiendo con el filtro que transforma la imagen de los hombres en mujeres. Cargue una foto mía en la playa y aquí les comparto el resultado... nunca imagine verme así como mujer. // I would never have imagined looking this way as a woman. pic.twitter.com/DUiJENqjHc