El novelista y periodista John Hersey, a quien se recuerda este miércoles, que se cumplen 106 años de su nacimiento, trascendió por despertar la conciencia de los estadounidenses sobre los horrores de la guerra atómica, con su libro Hiroshima.

El ganador del Premio Pulitzer se involucró profundamente en las cuestiones de su tiempo, abordó los problemas de la educación estadounidense y cuestiones centrales para el arte de la escritura, tales como la censura, la intimidación del gobierno de los escritores y la protección del derecho de autor.

John Richard Hersey vio la primera luz el 17 de junio de 1914 en Tientsin, China, donde transcurrió su infancia y cursó sus primeros estudios.

De acuerdo con la biografía del periodista publicada en el portal de Internet cliffsnotes.com, al cumplir 10 años su familia se trasladó y estableció en Nueva York, Estados Unidos.

En su adolescencia se nacionalizó estadounidense y asistió a la Escuela Preparatoria Hotchkiss y luego a la Universidad de Yale, de la que egresó en 1936.

Hersey continuó su educación con una beca Mellon en el Clare College, de Universidad de Cambridge, en el Reino Unidos, donde estudió Literatura Inglesa.

Luego de esos años de estudio, en los que el joven John tuvo diversos empleos como camarero, bibliotecario, salvavidas y el tutor, se desempeñó como corresponsal extranjero en Asia del Este, Italia y la Unión Soviética de la revista Times .

Tiempo después, interesado en la literatura, Hersey escribió su primera novela, Una campana de la libertad (1944), en la que dio cuenta de la ocupación aliada de una ciudad de Sicilia durante la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) y que le valió el Premio Pulitzer, señala su biografía publicada en el portal de Internet de la Enciclopedia Británica britannica.com.

En los siguientes años, el periodista combinó sus habilidades de reportero con de su habilidad de crear hechos friccionados, lo que dio como resultado sus obras Hiroshima (1946) y The "all (1950).

En sus siguientes libros, el autor abarcó una amplia variedad de temas, desde problemas políticos y sociales contemporáneos, hasta parábolas morales establecidas en el mundo del futuro; a este periodo corresponden The call (1985), Blues (1987) y Fling and other stories (1990).

En 1993, John Hersey fue reconocido por la Universidad de Yale por su contribución al periodismo y la literatura, días después, el 24 de marzo, murió a los 78 años de edad.