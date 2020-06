Avala Canirac plan de prevención

La Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), avaló las nuevas medidas restrictivas anunciadas por el gobierno del estado de Durango, para la operación parcial de las actividades económicas no esenciales.

Miguel Camacho Herrera, presidente de la Canirac Durango, admitió que de manera paulatina han registrado un incremento en las ventas desde el anuncio de la "nueva normalidad", del pasado 1 de junio, y tan solo el pasado fin de semana, se reportó un nuevo aumento del 10 por ciento.

Sin embargo, el dirigente empresarial advirtió que ni esta medida ni ninguna otra servirán de mucho si la ciudadanía no acata la instrucción de no salir de su casa si no tiene motivo esencial, por lo que es necesario que la sociedad se comprometa para poder reducir el índice de contagios de coronavirus o COVID-19, que ha mostrado un crecimiento exponencial en Durango en las últimas dos semanas.

Los comercios no esenciales tendrán un horario de funcionamiento de 10:00 a 15:00 horas, y solamente por unos días a la semana.