'¡Tenemos hambre!', exclaman comerciantes

Comerciantes marcharon ayer desde el Centro de Gómez Palacio hasta la presidencia municipal exigiendo al Gobierno municipal que les permita trabajar y abrir sus negocios. "¡Tenemos hambre!", gritaban. En su mayoría eran locatarios del mercado José Ramón Valdés.

El contingente avanzó por las principales avenidas y calles hasta el edificio y desde ahí gritaron que querían que saliera la alcaldesa Marina Vitela.

"Los negocios ya se fueron para abajo, hay familias enteras que necesitan del trabajo y cada negociante tiene máximo tres o cuatro trabajadores. ¿Qué van a hacer ellos? No les vamos a poder pagar porque no estamos sacando nada, queremos que nuestros negocios estén abiertos y nos den una solución de perdido de 9 a 4 (horas) que nos den el permiso para abrir con todas las medidas de seguridad", dijo Santos Salomón.

Personal de la Dirección de Atención Ciudadana se comunicó con ellos pero dijeron que ya no aceptaban intermediarios, puesto que no era la primera vez que les "jugaban el dedo en la boca", dijeron, y mientras tanto no pueden llevar el sustento a sus familias.

"Es que cada quien se tiene que cuidar, el virus no se va a ir porque nos encerremos y el día que salgamos, el virus ahí va a estar. No hay vacuna y necesitamos trabajar y que cada uno de nosotros nos hagamos responsables de nosotros mismos, de cuidarnos. Con cerrar la tienda esto no se termina. Tenemos hambre, entiéndanlo, necesitamos que se pongan en estos zapatos, ya estamos desesperados, necesitamos una solución. Estamos mandando el dinero a otra parte porque la gente se va a Torreón a comprar", dijo Reina Muñoz, quien vende mercancías para fiestas.

Posteriormente una comisión de comerciantes obtuvo la autorización de ingresar para entrevistarse con la alcaldesa, Marina Vitela, misma que los atendió en la sala de Cabildo mientras el contingente aguardaba en la explanada.

Los comerciantes manifestaron que mientras a ellos se les exige mantener cerrados sus negocios y hasta se les aplican clausuras, en los vecinos municipios de Torreón y Lerdo, la actividad comercial se mantiene normal, además de que las grandes tiendas comerciales de Gómez Palacio, tampoco se sumaron al cierre de actividades no esenciales.

Tras la reunión, la alcaldesa, en atención a su petición, acordó con los comerciantes que a partir de este martes podrán reanudar sus labores en un horario restringido y observando las medidas sanitarias para evitar más casos de COVID-19. La apertura del centro comercial será de las 8 a las 16 horas, autorización que estará sujeta a los datos derivados de la pandemia.

Vitela fue enfática al decirles que no la deben ver como su enemiga, "siempre los he tenido presentes en el radar y no porque hayan venido ahorita", dijo. Reconoció la disposición que tuvieron a cerrar por dos semanas, como se acordó la semana anterior.