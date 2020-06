El 'Piojo' Herrera se queda y ¿'Tuca' se va?

Miguel Herrera ha renovado con el América por cuatro años. El club ha asegurado a uno de sus técnicos históricos por los siguientes ocho torneos... Mientras en Monterrey, el reinado de Ricardo Ferretti en los Tigres se tambalea. Algunos integrantes del comité de futbol de Cemex ya no ven con buenos ojos que el "Tuca" sea el todo poderoso en la institución por ya casi 10 años.

Dos de los equipos más poderosos del futbol mexicano viven momentos extremos, a unas semanas del Apertura 2020. Después de meses de estira y afloja, "el Piojo" renovó su vínculo con las Águilas. A pesar de haber perdido la última final ante Monterrey, la directiva azulcrema confió en Herrera, y no sólo por un periodo corto, sino con un proyecto largo. "Quiero llegar a cumplir 10 años en el equipo, ser como 'el Tuca' en Tigres, ser como Alex Ferguson en el Manchester United", dijo el técnico en una entrevista, al hablar sobre su vínculo con el equipo.

Aunque sabe que, a pesar de que se haya firmado un contrato largo, todo está sujeto a que las cosas marchen de buena forma: "Por supuesto que estará todo basado en los resultados, en los títulos, y también en la determinación, en la entrega que todos pongamos".

Herrera ha ganado dos títulos de Liga con las Águilas (Clausura 2013 y Apertura 2018), además de la Copa MX del Clausura 2019 y el Campeón de Campeones, 2018-19. No hay duda alguna sobre su capacidad. Y a Ferretti, quien ha ganado cinco Ligas, una Copa y tres Campeón de Campeones, lo quieren echar.

"El Tuca" vive su segunda etapa con los felinos. La primera fue de 2000 a 2003 y la segunda, desde 2010. La autoridad de Ferretti en el equipo felino no se limita a lo que sucede en la cancha. Se ha llegado a decir que no hay nada que se mueva en la institución si el brasileño no lo autoriza... Pero ahora lo quieren dejar fuera; por lo menos, un miembro del comité de futbol quiere cortar el poder del "Tuca", para poner ahí a Pedro Caixinha, quien llegaría junto a Claudio Suárez como director deportivo. A todo esto ¿qué dice Alejandro Rodríguez, el presidente de Tigres, quien entró en lugar de Miguel Ángel Garza, quien se fue de la institución también por diferencias con el comité de futbol?

"'Tuca' se queda hasta que siga con el compromiso de luchar. Me dijo: 'Cuando despierte y no sienta ganas de ir a entrenar, ese día digo basta', y ese día voy a su casa a hablar con él y ver qué haremos. Pero hoy todo sigue igual", recalcó el ingeniero. Dos de los equipos más poderosos del futbol mexicano viven realidades diferentes. Herrera y el América se abrazan, viviendo una segunda o tercera luna de miel. "El Piojo" ha firmado un contrato por cuatro años, que -si bien se puede romper en cualquier momento- es una gran muestra de confianza. Y a Ferretti, en cambio, parece que se le acaba su reinado. Dentro de la empresa que maneja a Tigres ya no lo ven con tan buenos ojos, ya no lo ven tan intocable, ya no lo ven tan todopoderoso. Uno se queda, y... ¿El otro se va?

10 AÑOS son los que tiene Ricardo Ferreti en la segunda etapa con los Tigres UANL.