Representa a La Laguna en La Voz México

Ayer lunes la casa editora de El Siglo de Torreón tuvo la oportunidad de invitar a la talentosa cantante, Anilú Dávila, a nuestro podcast Entre amigas y un café conducido por Denisse Armenta y Deborah Cázares. La lagunera de 24 años de edad audicionó por segunda ocasión al programa, logrando cautivar a Christian Nodal y Ricardo Montaner con su increíble voz al interpretar La gata bajo la lluvia de Rocío Dúrcal.

Durante el programa nos contó sobre su experiencia en su primer intento de quedar seleccionada en la televisora en la que se transmitía anteriormente el concurso, luego de que ninguno de los jueces volteara su silla. Tras varios meses de depresión y tristeza por no cumplir con la meta de llegar a ser seleccionada para participar, siguió preparándose y mejorando su voz para regresar por segunda vez este año.

"Tuve que cerrar los ojos y decir: Anilú, eres buena para esto, o sea si tú no crees en ti, nadie lo va a hacer", mencionó.

Fue a través de una audición virtual que Anilú presentó su primera cinta para pasar al siguiente filtro de selección, siendo sorprendida por una 'misteriosa llamada' que le cambiaría la vida... la llamada en la que le notificaron que una vez más había sido seleccionada para asistir a las audiciones a ciegas. Poco después viajó a la Ciudad de México para la esperada audición, en la cual los nervios no se hicieron esperar. "Iba con nervios, pero más nervios no por cantar, sino porque no se voltearan...pero dije esos pensamientos negativos 'bye' porque no me funcionan, entonces empiezo a cantar y empiezo a ver las sillas que no se voltean", platicó. Con la esperanza de que solamente uno de los jueces volteara su silla, sorpresivamente para ella fueron dos los que la querían en su equipo, Christian Nodal y Montaner, quienes aplaudieron su talento y destacaron el recuerdo de la increíble cantante que era Rocío Dúrcal. Finalmente, Anilú optó por irse con quien volteara su silla primero, siendo Nodal el afortunado de tenerla en su equipo. La joven se convirtió en una motivación para decenas de laguneros que han pasado por alguna situación similar, siendo rechazados la primera vez pero buscando la preparación y crecimiento para intentarlo hasta que las metas se cumplan.

"Regresen, el único motivador, obviamente tu familia te ayuda a salir adelante, pero si uno no quiere y se quiere quedar estancado en esa victimez, al contrario que eso te de agarre para prepararte más, seguir adelante, porque si tienes un sueño, no te dejes vencer por uno mismo, que salgan adelante y que piquen piedra hasta que se dé", aseguró. Actualmente Anilú se encuentra preparándose para viajar a la Ciudad de México la próxima semana para continuar con las siguientes fases del concurso, pues debido a la pandemia las grabaciones tuvieron que ser suspendidas.