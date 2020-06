Reclama gobernador de Coahuila por 'embates' de la federación

Miguel Riquelme Solís, gobernador de Coahuila, afirmó este lunes que en lugar de recibir apoyos económicos del Gobierno Federal durante la presente pandemia del COVID-19, lo que han recibido son "embates", se refirió a la incertidumbre que se ha generado en la entidad por la situación de las industrias del acero y del carbón, así como del acuerdo federal en energías renovables que afecta directamente a inversiones del estado.

“La parte de la región Carbonífera, la parte de la región Centro, hoy se encuentran en una desesperanza económica y bueno, tratando nosotros de solucionar hemos sido conciliadores, sigo tratando de tener una interlocución con el Gobierno Federal, que me permita avanzar a mi en temas locales, estoy preocupado por el acero de Monclova, por la producción de acero, no por AHMSA, porque luego me la van a regresar, estoy preocupado por la producción de acero y por los obreros de Monclova, por eso estoy preocupado, estoy preocupado por la producción de carbón, no por Prodemi, por la producción de carbón, para que no me la regresen, de una vez, por los productores de carbón y estoy preocupado por las energías renovables, por la gran inversión que tenía Coahuila... Hemos tendido la mano para trabajar juntos, (pero) cada semana hay un golpe a la economía de nuestra entidad", manifestó.

Lamentó también la falta de "seriedad" en el "decálogo" para el regreso a la "nueva normalidad" que presentó el fin de semana el presidente López Obrador, mismo en el que se pide a los mexicanos buscar cuestiones como la "espirtualidad" y la correcta alimentación, pero no así el uso de cubrebocas, por ejemplo.

“Este tipo de cosas no se ven con seriedad en cuanto a lo que estamos pasando, es como si ahorita yo sacara a los coahuilenses diez puntos donde los invito a que sean felices, a que puedan tomar sus actividades y que vayan con bien, además como católico, soy católico, les doy la bendición, yo creo que aquí sin querer entrar en una discusión con el Gobierno Federal, que creo que en estos momentos lo necesitamos, necesitamos estar juntos los tres órdenes de gobierno, yo he buscado tener unidad con las alcaldesas y alcaldes de Coahuila, aunque a veces no se dejan, busco la unidad de nueva cuenta, porque no hay otra forma de avanzar, creo que en ese sentido, no solamente no hemos recibido recursos, sino hemos recibido embates de la federación”.