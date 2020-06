Lamenta Zermeño doble feminicidio en Torreón

El alcalde de Torreón, Jorge Zermeño, lamentó hoy lunes que haya ocurrido un doble feminicidio en la ciudad durante la semana pasada, afirmó que corresponderá a la Fiscalía del Estado de Coahuila el encontrar al o los responsables de tales hechos, además de que la vigilancia de parte de la Policía Preventiva seguirá de forma regular en todos los sectores, esto para evitar mayor incidencia en delitos del fuero común.

De tal crimen, las autoridades investigadores han señalado que se trataba de dos mujeres, una de 67 años y otra de 18 años, ambas fueron halladas sin vida dentro de una vivienda de la colonia Abastos el pasado viernes 12 de junio, presuntamente una fue asesinada con arma blanca y la otra estrangulada; el mismo viernes se establecieron las primeras líneas de investigación formal.

"Es muy lamentable cualquier homicidio, cualquier delito, la verdad es que pues la seguridad pública es un tema que tiene que estarse manteniendo permanentemente, no puedes decir 'ya no pasa nada', pues sí va a pasar, el fenómeno delictivo es un fenómeno mundial, permanente en la sociedad y tenemos que tratar de disminuirlo lo más posible".

Respecto a la situación de seguridad de cara a los próximos meses, el alcalde confió en que las acciones preventivas serán adecuadas, además de que la población buscará salir adelante por medio del trabajo y no de la delincuencia o de medios ilícitos, esto a pesar de que el desempleo en la región y en todo el país sigue creciendo a causa de la pandemia del COVID-19.

"No, no, yo creo que no (subirá la delincuencia), somos una sociedad pacífica y ahorita es un momento de solidaridad, de un llamado a tratar de reactivar la economía entre todos", afirmó.