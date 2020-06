Se manifiestan abogados litigantes afuera del Palacio de Justicia de Gómez Palacio

Abogados litigantes, a través del Colegio de Profesionistas Fuerza México A.C., protestaron afuera del Palacio de Justicia de Gómez Palacio solicitando a los tres órdenes de gobierno la reapertura comercial y de servicios, puesto que la ciudadanía tiene detenidos asuntos que consideran urgentes, como el trámite de pensiones alimenticias, además de que esta situación ha afectado directamente en sus finanzas.

La licenciada Consuelo Martínez Martínez, presidenta del Colegio de Profesionistas Fuerza México A.C., mencionó que los abogados agradecen la preocupación de las autoridades estatales de Durango al implementar medidas para evitar el aumento de los números de contagio por el COVID-19; sin embargo, consideran que falta empatía con la ciudadanía duranguense.

"Para ellos es fácil extender la prórroga de suspensión de actividades no esenciales y ordenar que la gente no salga más que para lo necesario, olvidándose que no todos estamos en el mismo barco, ya que mientras para aquellos que cuentan con un sueldo semanal o quincenal esta recesión les cae como anillo al dedo, porque es como si estuvieran de vacaciones, desgraciadamente para el 80% de los duranguenses que somos profesionistas independientes, comerciantes, pequeños emprendedores, etcétera, esta suspensión nos ha golpeado duramente, puesto que la mayoría vivimos el día y con esta recesión se nos priva de la posibilidad de llevar el sustento digno a nuestras casas", dijo la presidenta de Fuerza México.

Mencionó que hay muchas personas que pese a tomar otras opciones, no han podido procurar una alimentación adecuada a sus familias.

Por lo anterior, solicitan al gobernador José Rosas Aispuro Torres que se autorice la reapertura de comercios, restaurantes y demás negocios que no son de primera necesidad con las medidas sanitarias necesarias y con el fin de que se empiece a reactivar la economía, puesto que los laguneros requieren fuentes de trabajo de manera inmediata para solventar las necesidades básicas de sus respectivas familias.

El Colegio de Profesionistas, a la vez, pidió también al presidente del Tribunal Superior del Estado de Durango, Esteban Calderón Rosas, que empatice con los abogados duranguenses y considere la reactivación de los Juzgados Familiares y Civiles en Gómez Palacio, así como los Juzgados Mixtos de Ciudad Lerdo, Durango, a la brevedad posible.

También mencionaron que la entidad no se puede quedar en el retraso de impartición de Justicia, pues Nuevo León, Tamaulipas, Aguascalientes, Zacatecas, y otros estados ya han implementado el sistema digital para la revisión virtual de expedientes y demás trabajo de los órganos jurisdiccionales.

El licenciado José de Jesús Montañez Herrera, secretario de Organización y Acción Política de Fuerza México, manifestó que de igual manera los pagos de los servicios de agua potable o luz eléctrica se siguen generando para los ciudadanos, por lo que pidió al gobierno considerar la aplicación de descuentos o subsidios durante los tiempos establecidos para la contingencia, así como los impuestos municipales y estatales, ya que una de las obligaciones del gobierno, dijo, es procurar las mejores condiciones a los ciudadanos.

"También una situación de ayuda económica para las pequeñas y medianas empresas, porque son la columna vertebral de la economía mexicana, y proteger el campo laboral", pidió Montañez.

La presidenta de Fuerza México, Consuelo Martínez, también dijo que hay muchos conflictos donde la ciudadanía necesita que se resuelvan de inmediato, por ejemplo, mencionó que se tienen detenidas pensiones alimenticias que considera son urgentes en estos tiempos de pandemia.

De La Laguna de Durango son alrededor de unos 50 litigantes los que están inconformes y quienes se dicen afectados directamente por esta situación.